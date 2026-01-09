冬天「胃病」多？醫曝4大原因 籲保暖、清淡飲食養胃

多項國際研究顯示，消化性潰瘍在冬天的發生率高於夏天數倍。（翻攝自photo-ac）

天氣轉冷，不少民眾出現胃痛、胃悶、消化不良等症狀。基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，多項國際研究顯示，冬季是「消化性潰瘍」的高風險季節，不僅發生率明顯上升，出血、穿孔甚至死亡風險也同步增加。

錢政弘說，早在40年前就有歐洲研究發現，消化性潰瘍在冬天的發生率高於夏天數倍；韓國於2021年發表的大規模回溯研究，分析2012至2016年間1萬4636名潰瘍患者與3575名潰瘍出血者，結果顯示，潰瘍與出血比例最高皆落在冬季，最低則在秋季，季節差異約達1.4倍。

冬天胃病多4大原因

冬天胃病特別多的原因，錢政弘歸納4大因素：

寒冷會刺激交感神經興奮、血管收縮，導致胃黏膜血流與修復能力下降。 冬季抽菸、飲酒及重口味飲食增加，麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等料理容易刺激胃黏膜。 研究發現幽門螺旋桿菌在冬季感染率較高，而幽門螺旋桿菌正是消化性潰瘍的主因之一。 冬天慢性病與關節炎惡化，用藥如消炎止痛藥、類固醇、阿司匹林或抗凝血藥增加，也可能使潰瘍惡化甚至出血。

胃腸科醫師李柏賢也曾在臉書粉絲專頁提醒，寒冷天氣會使腸胃血流減少，消化功能變差，加上冬季病毒如諾羅病毒較活躍，腸胃炎風險提高；年底壓力與應酬增加，也可能加重胃食道逆流或胃炎症狀。

醫師籲注意保暖、避免空腹飲酒

醫師建議，冬天應注意腹部保暖、避免空腹飲酒，飲食以清淡為主，多攝取有助胃黏膜修復的蔬菜，如山藥、南瓜、高麗菜等，腸胃較敏感或有慢性胃病者，更應留意日常作息與飲食調整。

