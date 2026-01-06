冬天一跌恐「再也站不起來」！專科醫：老人骨折率暴增2成

冬天日照少、氣溫低，長者跌倒與髖部骨折風險增加，醫師呼籲除注意保暖，也要防跌、補足維生素D，降低骨折失能風險。示意圖。李政龍攝



冬季不只要注意保暖，長者更要嚴防跌倒。振興醫院神經外科主治醫師鐘子超指出，統計顯示台灣每年1至3月的髖部骨折發生率為全年最高，較夏季增加約20%。關鍵原因在於冬季氣候濕冷，日照時間較短，導致維生素D攝取不足，進而影響骨骼的健康，此時若發生跌倒，便容易引發骨折。尤其對骨質疏鬆症患者而言，一旦發生骨折，可能導致長期臥床，進而增加失能與併發症的風險。

醫師提醒，冬季日照不足、氣候濕冷造成地面濕滑，長者跌倒與髖部骨折風險明顯升高，除保暖外更應加強防跌與骨骼保健。振興醫院提供

中華民國骨質疏鬆症學會指出，統計資料顯示老年人髖關節骨折後的一年，約有十分之一比例仍臥床，僅約半數患者能恢復至骨折前的功能狀態。

根據國民健康署資料顯示，台灣65歲以上民眾中，約每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，女性比例更高於男性，且隨年齡增長而增加。台灣於2025年底已邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過450萬人，骨質疏鬆症的盛行率隨著人口老化將逐日漸增，已成為不容忽視的重大公共衛生議題。

鐘子超表示，骨質疏鬆症在早期通常是沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀的改變，因此容易被忽略。然而，一旦跌倒或彎腰搬重物，就可能引發骨折。骨折所造成的疼痛、臥床與失能，會大幅影響生活品質與自理能力。

鐘子超說，許多民眾為預防骨質疏鬆而積極補充鈣質，但僅靠鈣質仍嫌不足，應搭配維生素D的攝取、適度的運動及良好的生活習慣，才能有效維持骨骼健康。特別是停經後的女性與70歲以上男性，即使沒有症狀，也建議應定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。除了定期檢查，平時也要留意身體變化。若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或在兩年內身高縮短約2公分，就應提高警覺，及早就醫。

鐘子超提醒，骨質疏鬆是老化過程的一部分，維持骨骼健康應「愈早愈好」。從年輕時就開始補充足夠的鈣質與維生素D，並養成規律運動及良好生活習慣，才能為未來打下穩固的骨本基礎。別等到骨折才開始重視骨骼健康，現在就行動，才能在年老時依然挺拔有力、自在生活。

