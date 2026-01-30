冬天「這現象」造成一氧化碳中毒特別多！低溫更容易吸進毒氣

台北市南京東路四段一棟辦公大樓1/18下午發生一氧化碳中毒事件，有廠商辦年貨試吃，現場偵測到的一氧化碳濃度達300ppm，有13人送醫。胸腔重症科醫師黃軒提醒，冬天的「逆溫現象」會讓一氧化碳濃度快速升高。

現場一氧化碳濃度達300ppm 會有頭痛症狀

一家行銷公司1/18下午在台北市南京東路一棟辦公大樓租用場地舉辦年貨試吃活動，台北市消防局表示，現場有卡式瓦斯爐烹煮食物，還使用發電機，造成室內通風較差，一氧化碳濃度升高，疏散人數約200人，有13名民眾送醫，年齡從9歲到70幾歲不等。

廣告 廣告

看更多：一家五口吹冷氣吃飯竟差點全喪命！冷氣1NG用法恐中毒

台北市消防局指出，依據「室內空氣品質標準」規定，室內每8小時內的一氧化碳濃度不得超過9ppm，而消防單位偵測到現場的一氧化碳濃度已高達300ppm。

內政部消防署指出，人在一氧化碳濃度200ppm的環境下，吸入一氧化碳的時間如果長達2～3小時，會有輕微頭痛；如果在濃度400ppm的環境吸入一氧化碳時間長達1～2小時，會有頭痛、噁心的症狀。

逆溫現象 讓廢氣濃度快速累積

胸腔暨重症科醫師黃軒指出，冬天因氣溫較冷，容易發生「逆溫現象」，尤其夜晚和清晨，因為地面溫度快速冷卻，冷空氣沉降到低處，暖空氣在較高的位置，造成熱空氣像蓋子一樣蓋在冷空氣上方，造成一氧化碳等廢氣被上方的熱空氣壓制在底層，空氣無法對流，造成低處的懸浮微粒、二氧化碳、一氧化碳、揮發性有機化合物等有害的氣體濃度快速累積。

看更多：瓦斯熱水器補助開跑！符合「這些條件」一般戶最高補助3000元

黃軒進一步指出，逆溫現象不只會發生在室內，盆地、高樓密集地區的戶外在冬天一樣會出現，因此會增加一氧化碳中毒的風險，尤其在老舊大樓、通風井設計不良的建築物，都可能造成所使用的爐具一氧化碳無法順利排出，濃度容易升高，此時若門窗沒有打開，室內外空氣不足，會讓一氧化碳濃度更容易升高。

使用爐具務必開窗

消防署提醒民眾，一氧化碳與血液中的血紅素結合的能力是氧氣的200倍，容易取代氧氣與血紅素結合，造成血液能攜帶的氧氣減少，導致身體缺氧，如果出現一氧化碳中毒症狀，應該盡快開窗、停用燃燒瓦斯的爐具並到室外避難。

看更多：聞到瓦斯會中毒？消防局正解：吸到「這種氣體」才會

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／內政部消防署．台北市消防局．黃軒醫師

更多健康2.0報導

2026過年紅包行情》紅包包多少最吉利？金額表、數字禁忌一次看

「以房養老」子女 say NO！律師戳破繼承迷思：父母房子一定是遺產嗎？

老公寓想增設電梯1樓反對怎麼辦？北市10年僅補助191件 3難關曝光



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章