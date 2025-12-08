冬天「閉嘴少說話」也是一種養生 從中醫到神經科學雙重驗證

冬天多閉嘴少說話也是養生。圖／鏡報

中國近來有一個詞條登上了熱搜，那就是「冬天多閉嘴少說話也是養生」，乍聽之下覺得很奇怪，難道多說話會傷身嗎？不過，從中醫到國外研究機構都顯示出，少說話還真的可以養生，對身體是有益處的。

綜合中國媒體報導，中醫認為冬季是「閉藏」的季節，《黃帝內經》有云：「冬三月，此謂閉藏」。冬天自然界陽氣潛伏，萬物蟄伏，人體也應順應天時，收斂神氣，固護腎精。冬天到來，在寒冷的環境中，陽氣本來就比較內收，如果此時還要一直說話甚至情緒激動的話，容易導致陽氣外洩，讓身體的抗寒與修復能力變差。

傳統養生提倡「少言養氣」，不是叫你完全不說話，而是減少沒有意義的話與和情緒。深圳市中醫院的《冬季養生指南》中指出，節制言語是「藏」的一部分，應與早睡晚起、溫補飲食、緩和運動互相配合，共同維護冬天的生理節律。而中醫所說的「藏」，在養生方面來看，不在於你補了多少，而在於你守住了多少。

少說話真的可以養生嗎？報導指出，這在現代科學研究中也是可以證明的，有研究指出，連續說話1小時所消耗的能量，相當於步行3公里。麻省理工學院的研究顯示，當人們停止說話，大腦的認知頻寬可以釋放，前額葉皮質能更專注於分析、判斷與決策。相反，邊說話邊思考時，杏仁核會異常活躍，反而容易陷入「大腦空白」。

史丹佛大學的神經影像研究也發現，持續15分鐘的靜默思考，可使海馬體與前額葉之間的神經連結密度提升19％。這個區域正是記憶整合、自我反思與創意思考的核心。

哈佛大學的鏡像神經元研究也揭示，安靜觀察他人互動時，大腦活化的神經元比主動溝通時多出了37％。也就是說，比較安靜的人在社交中反而能更有效率的學習且獲得更深層的觀察。

那麼，我們應該如何做到閉嘴養身呢？其實不用真的完全沉默，只要學會「策略性沉默」，在疲憊時允許自己不解釋、不爭辯；在會議討論時不必搶著發言，先聽先思考，用「懂得沉默」的方式，來取代「拼命表達」的方式就可以了。



