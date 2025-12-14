冬天「電費還是貴」？家中5大怪獸「待機也燒錢」

生活中心／饒婉馨報導

許多人認為冬天不需要使用冷氣，電費就會自然減少，但其實家中還可能有其他的耗電怪獸。能源署先前有在臉書發文指出，有5種常見電器，即使沒有開機，只要插著插頭就會持續耗電，即使沒開機也會產生「待機電力」，建議除了冰箱外，不用時可拔掉冷氣插頭、讓電腦關機、關閉電視電源等，以節約用電並省下電費。









冷氣收工「電費還是貴」！5大隱藏吃電怪獸現形 沒使用卻狂燒錢

能源署點名5大隱形耗電電器，提醒民眾用小動作就可以省下許多電費。（圖／翻攝自臉書粉專《經濟部能源署》）

能源署在臉書粉專發文提醒，像是電視、電腦、冷氣、電扇和冰箱，都是隱形的耗電電器；判斷方式很簡單，通常「插電後會亮燈的」電器就有待機電力，雖然單獨來看耗電量不大，但長時間累積下來，電費仍然相當可觀。能源署建議，除了不能斷電的冰箱外，可以養成習慣：每天讓電腦徹底關機休息、冷氣不用時拔掉插頭、外出旅遊時關閉電視電源，或是使用有開關的延長線，睡前順手關閉延長線電源，這些小動作都能有效節約用電。





台電小編分類2種吃電怪獸，提醒民眾千萬別因這些電器而多繳電費。（圖／翻攝自臉書粉專《台電電力粉絲團》）

台灣電力公司也發文表示，「不論你住在哪個城市，總是會怕浪費電」，因此小編整理出普遍家中的兩大類「吃電怪獸」。第一類是需要長時間保溫或加熱的「穩定進攻型」，包含電鍋、電熱水瓶和儲熱式電熱水器，對付它們的方式是加裝定時器避免長時間保溫，或選購能源效率1級的家電；第二類是利用待機電力悄悄耗電的「低調隱藏型」，如電視機上盒、音響和印表機，對抗方法是改用有獨立開關的插座，不使用時切斷電源。台電特別強調，不同類型吃電怪獸可以運用不同的對戰方式，但是有個必殺絕招，無論哪種電器，只要長時間不用，確實關閉電源並拔掉插頭，小動作就可以省電省錢又安全。





原文出處：冬天不開冷氣「電費還是貴桑桑」？家中5大吃電怪獸「待機也燒錢」偷走了…

