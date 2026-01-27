冬天「1衣物」成皮膚災難！小孩身上狂冒紅疹 醫示警：別直接穿

顏俊宇醫師建議，不要讓小孩穿「內刷毛」衣物。圖／翻攝自雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師臉書

冬天越來越冷，小孩子的穿著要注意。醫師顏俊宇在臉書粉專發布貼文，表示診間看到不少小朋友身體冒出紅疹，結果竟是「內刷毛」衣物惹的禍！顏俊宇解釋，刷毛的粗糙材質，對皮膚敏感的小朋友來說，可能會引發接觸性皮炎。

「內刷毛」衣物成災難！醫揭2大地雷

醫師顏俊宇在臉書粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」中發布貼文，表示最近在診間看到不少身體冒出紅疹的小朋友，許多爸媽一看到就急著問「醫師，是不是過敏？還是傳染病？」在詢問之下，才發現小朋友近期常穿「內刷毛」的衣服。顏俊宇指出，對於皮膚過敏、過敏體質的小朋友來說，刷毛衣物可能是皮膚的災難。

廣告

顏俊宇進一步解釋，刷毛的化纖材質較粗糙，直接接觸皮膚會造成物理性刺激，引發接觸性皮炎；再加上這種材質保暖力強但是排汗較差，小孩的活動量大，「汗水悶在裡面，極容易誘發熱疹（痱子）或讓蕁麻疹大發作」。

不管天氣多冷，顏俊宇建議，接觸身體的內衣，務必要選擇「純棉質」，隨後再採取「洋蔥式穿法」。顏俊宇接著說，「純棉吸汗且親膚，能作為皮膚的屏障，外層再套上刷毛衣或保暖毛衣，這樣既能保暖，又能避免材質直接刺激皮膚」。

紅疹發作3招解決！洋蔥式穿法「正確順序」曝光

如果紅疹已經發作怎麼辦？顏俊宇提醒，洗澡水溫別過高，過熱的水會洗掉皮膚保護油脂，讓紅疹更癢；建議不要使用過多的沐浴乳或泡泡浴，用清水帶過即可，減少化學物質二次刺激；沖乾淨後，趁身體還微濕、水分還留在皮膚表面時，趕緊全身塗抹成分單純的乳液，鎖住水分並修復屏障。

近日溫度較低，過去衛福部國健署曾指出，天氣寒冷時建議採取洋蔥式穿法，並隨著溫度變化調整衣物，穿脫方便，最內層穿排汗衣、中間層可穿人工纖維刷毛衣或羊毛層保暖，最外層可以穿著透氣防水、防風的外套；另外，天冷運動建議避免穿著棉質衣物，因為棉質衣物會吸收運動產生的汗，使衣物潮濕，此時容易感冒，您可根據運動強度嘗試最有效的服裝組合。



