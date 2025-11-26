冬天「1限定蔬菜」價格貴！菜販教挑選秘訣：半斤就能煮兩餐火鍋

記者柯美儀／台北報導

茼蒿是冬季「限定蔬菜」，菜販廖炯程指出，剛進入產季的茼蒿相當「嬌貴」，目前每斤價格落在80元以上，雖看似偏高，但半斤就足以炒出一大盤或煮兩餐火鍋，整體算下來仍屬經濟實惠。他也分享茼蒿的挑選、清洗秘訣。

廖炯程指出，茼蒿屬於「看天氣賣的菜」，天氣越冷長得越好、賣得越快，是典型的菊科冷涼蔬菜。市面上的茼蒿多為大葉種類，另一種裂葉品種俗稱山茼蒿，兩者同屬菊科作物，又有優雅名稱「春菊」。茼蒿原本是歐洲貴族庭園的觀葉植物，傳入東方後，因味道清香、適合入鍋，被轉化成深受華人喜愛的料理食材。

茼蒿的風味也會受到氣候影響。廖炯程說，天冷時茼蒿味道最甜，但若遇上氣溫偏高或日照變多，植株內的揮發性化合物會大量提升，使苦味明顯，「不是農藥，是天氣讓它走心了。」在氣溫反覆、早晚溫差大的時節，較容易買到略帶苦味的茼蒿。

至於外界關心的農藥問題，根據農業部農業藥物毒物試驗所監測資料，茼蒿在《108年監測報告》中農藥合格率達100％，《109年》也有90％。因其氣味特殊、昆蟲不愛，相較菠菜、蕹菜等葉菜類，更不易遭蟲害，因此農藥使用量相對較低。

挑選茼蒿時，廖炯程建議，葉片應避免枯黃、乾扁或水傷，葉面越肥厚越好；此外，切口若出現明顯氧化或菜葉反覆被端來端去，也可能影響鮮度。清洗時則不必用強水柱，輕沖後浸泡1至2分鐘即可保持葉片完整。

廖炯程笑說，茼蒿是許多台灣家庭冬季的味道記憶，他家小時候的經典組合，就是金勾蝦、蒜苗、鹹湯圓加茼蒿，「一大碗熱呼呼，就是冬天最暖的味道」。

