冬天3取暖物亂用易釀災！醫曝「正確」使用方法

生活中心／翁莉婷報導



冬季逐漸來臨加上受到東北季風影響，迎風面北部和東部多雨，可以明顯感受空氣濕冷、氣溫下降。近日不少民眾外出會增加衣物，並使用電熱毯、暖爐等方法來保暖身體。醫師黃軒昨（14）日在臉書發文分享，冬天有「3種」東西只要使用方式錯，就有可能導致身體「過熱、低溫灼傷、缺氧」。貼文曝光後，引起許多網友討論。





冬天「取暖方式不當」恐釀災！醫籲「常見3物品」謹慎使用：最容易送急診

熱電毯和電暖器一旦使用不當，恐導致「低溫燙傷、一氧化碳中毒」。（圖／翻攝自維基百科）

近日氣溫逐漸下降，許多民眾會更加注意保暖，除了外出時穿著厚重大衣之外，還會隨身攜帶暖暖包。醫師黃軒昨（14）日在臉書發文提醒大家「冬天讓人出事的從來不是寒冷，是讓人變暖的方法」，他表示「真正的保暖是讓身體保持安全的溫度，而不是冒險的溫度」，更點出冬季「3種」取暖用品的錯誤使用方式。

暖暖包使用應「避免直接接觸皮膚，不要放在襪子內側、皮膚上睡覺」。（圖／翻攝自維基百科）





一、電暖器。

電暖器一旦持續運作，房間通風差會造成「氧氣濃度下降、二氧化碳累積、皮膚水分蒸發、血管擴張、睡眠中血壓下降可能誘發心血管事件」。多篇研究報告指出，冬天使用「燃燒式加熱設備」若通風不足，一氧化碳累積可能導致中毒。正確做法「開暖必開窗（至少留縫）」。

二、熱電毯。

熱電毯最常見的錯誤用法就是「整晚墊在身體下」，皮膚長時間接觸43至47°C低溫熱源，表皮雖不會痛到跳起來，但深層組織會被「低溫燙傷」。研究發現即使43°C的熱源，只要接觸超過6小時就能造成深度皮膚損傷。正確做法「睡前關，睡覺不用」。

三、暖暖包。

低溫燙傷有高達30至60%和暖暖包或熱敷用品相關，多數患者未感到疼痛，發現時可能已是二度燙傷。暖暖包危險瞬間包括「放貼身衣物內、疲倦睡著及酒後使用、小腿和腳踝循環差的位置長時間貼著、高齡者及糖尿病患者（神經較遲鈍）未注意使用」，暖暖包燙傷最恐怖不是「痛」而是痛覺被延遲。正確做法「穿隔熱衣物避免直接接觸皮膚，不要放在襪子內側、皮膚上睡覺」。

