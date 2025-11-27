冬天5大健康關卡：手腳冰冷、體重飆升、壓力爆表...你中幾項？身心保養對策+好物推薦：小米手環狂降52折、NIKE黑五折上折、iHerb全站滿額75折 ｜問Yahoo就對了

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2025年來到尾聲，這一年，我們努力完成不少事，卻也默默累積了不少「身心債」。除了和努力不懈的自己說聲辛苦了，也是時候安排一場「年度微型健檢」。小編整理了5大冬季常見的健康關卡，像是天氣乾冷如何有效保濕保暖？尾牙聚餐多，又該怎麼穩住體重不飆升？年末工作塞滿行事曆，紓壓方法有哪些？本篇依照不同需求提出相對應的保養對策，搭配好物選品推薦，和你一起把身心調整到最舒展的狀態，從從容容、游刃有餘地迎接更美好的2026年！

（圖片來源：Olive Young、Pinkoi、小三美日）

❄️手腳冰冷 穿再多也不暖？要暖身先暖足就對了

冬季氣溫冷颼颼，手腳冰冷的人不在少數，尤其年長者末梢循環較弱，有時即便穿了襪子、戴上手套，還是會覺得冷意貼身、怎麼都暖不起來。取暖不能只靠衣物堆疊，關鍵在於多動少坐、讓熱度重新流動；睡前可泡腳，促進暖意往全身傳導；戶外活動時，可在肩頸、腰部放置暖暖包，加強保溫（注意勿直接貼皮膚、避免低溫燙傷），都是相對溫柔且有效的暖身方式。

🔥網路爆款好物推這些🔥

• 【阿嬤的配方】漫步雲端泡腳組，超爆紅可折疊沐足袋+足浴鹽+精油鹽👉點我現省NT$340

廣告 廣告

• 【樂木集】石墨烯人蔘蒸氣暖足套，對應三大足部穴位👉點我購買

• 日本【BRUNO】恆溫暖杯墊組（含杯墊與馬克杯），原價NT$1,580↘特價NT$1,250👉點我搶購

（圖片來源：Pinkoi）

🌬冬季皮膚又乾又癢！保濕鎖水照這樣做就對了

冬季氣候乾燥，加上暖氣用得勤，讓肌膚含水量急速下滑，除了帶來緊繃感、難以上妝，嚴重時甚至會全身搔癢、脫屑。為了度過最乾燥的季節，保濕補水的基礎工要做到位。洗臉講求溫和清潔、不破壞皮脂；保養時用玻尿酸補水先鋪底、再以乳霜或油類封存水分。身體乾癢狀況較嚴重者，洗澡時避免過熱水溫，也可改用滋潤度更高的沐浴油，或剛洗完澡立刻擦上乳液。

🔥網路爆款好物推這些🔥

• 【medicube】PDRN粉紅胜肽膠原奇肌安瓶，韓妞最愛「乾肌救急神物」！Olive Young限時77折👉點我購買

• 【小三美日】冬季穩膚好物排行榜曝光！ 「玻尿酸乳液」全年最低價$79👉點我逛逛

• 【凡士林】725ml乳液任選， 原價NT$499 ↘爆殺價NT$179👉點我搶購

（圖片來源：Olive Young、小三美日）

😵氣溫驟降 健康拉警報 健康補給搭把手就對了

冬季病毒活躍、低溫也容易對心血管產生威脅，尤其年末萬事皆忙，不僅打亂作息，讓身體長期處於高壓模式，也容易忽略營養攝取均衡。守護健康不求速成，而是穩定補給。從常見的維他命C、B群，到冬季日照不足時特別受關注的維他命D，還有長者回購率極高的魚油、輔酶Q10、益生菌等，快趁iHerb黑五優惠入手，即日起至12/2上午10點，凡訂單滿額60美元（約新台幣1875元），結帳輸入折扣碼【BFCM25】即享75折優惠，無指定品項、全站皆可折，還能免運費直接送到家！

🔥網路爆款好物推這些🔥

• 【California Gold Nutrition】優質魚油膠囊，站內月銷4萬件+👉點我購買

• 【Force Factor】維生素D3+K2膠囊，iHerb獨家NT$295👉點我購買

• 【Nature's Bounty】嗜酸益生菌，嗜酸乳杆菌La-14含量1億菌體👉點我購買

（圖片來源：iHerb）

🤯年底忙爆壓力值激升！打造「下班儀式感」就對了

越接近年關，行事曆越滿，一堆數字待統計、未完企劃趕進度、KPI再衝一波...每天忙到腦袋快打結，心情就像壓力鍋隨時要爆，此時更需要喊卡暫停！不妨在家中打造專屬的「下班儀式」，點盞香氛蠟燭、喝杯熱茶、泡個澡，讓大腦與身體暫時脫離工作。若是仍舊停止不了思緒翻滾，不如計畫一場說走就走的短日旅遊，或到近郊泡泡湯、按摩紓壓、看看展覽，讓外在環境轉換心情，充滿電才能繼續向前衝。

🔥網路爆款好物推這些🔥

• 【北投春天酒店】個人湯屋／露天風呂（二選一），KKday限時61折起👉點我預約

• 《埃及之王：法老》、哆啦A夢、Hello Kitty…全台熱門展覽👉點我買票

• 【LUSH】聖誕節限定系列：倒數日曆、泡澡球、沐浴軟糖...NT$260起👉點我購買

• 【村上隆 X CASETiFY】FLOWERS BLOOM限量周邊開賣👉點我搶買

（圖片來源：KKday、Klook、LUSH、 CASETiFY）

🍲尾牙聚餐體重Hold不住！居家運動做起來就對了

聖誕派對、跨年聚會、尾牙餐敘...年末活動一波接一波，吃吃喝喝少不了，加上冬季代謝本就偏慢，若是運動量跟不上熱量累積速度，那就只能含淚目送體重如脫韁野馬，一去不復返！快趁數字還沒失控前，建立冬季適宜的運動節奏，像是居家就能完成的簡單核心訓練、彈力帶運動，或是超慢跑、熱瑜珈，不受天氣影響，天天都能執行。搭配運動手環追蹤數據，隨時調整訓練量，不用犧牲聚餐也能守住身形底線。

🔥網路爆款好物推這些🔥

• 【Xiaomi】小米手環 9 NFC/標準版，狂降52折↘NT$799入手👉點我下單

• 【NIKE】黑五限時優惠，特惠商品7折起、任兩件輸碼另享8折👉點我逛逛