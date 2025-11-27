冬天5大健康關卡：手腳冰冷、體重飆升、壓力爆表...你中幾項？身心保養對策+好物推薦：小米手環狂降52折、NIKE黑五折上折、iHerb全站滿額75折 ｜問Yahoo就對了
2025年來到尾聲，這一年，我們努力完成不少事，卻也默默累積了不少「身心債」。除了和努力不懈的自己說聲辛苦了，也是時候安排一場「年度微型健檢」。小編整理了5大冬季常見的健康關卡，像是天氣乾冷如何有效保濕保暖？尾牙聚餐多，又該怎麼穩住體重不飆升？年末工作塞滿行事曆，紓壓方法有哪些？本篇依照不同需求提出相對應的保養對策，搭配好物選品推薦，和你一起把身心調整到最舒展的狀態，從從容容、游刃有餘地迎接更美好的2026年！
❄️手腳冰冷 穿再多也不暖？要暖身先暖足就對了
冬季氣溫冷颼颼，手腳冰冷的人不在少數，尤其年長者末梢循環較弱，有時即便穿了襪子、戴上手套，還是會覺得冷意貼身、怎麼都暖不起來。取暖不能只靠衣物堆疊，關鍵在於多動少坐、讓熱度重新流動；睡前可泡腳，促進暖意往全身傳導；戶外活動時，可在肩頸、腰部放置暖暖包，加強保溫（注意勿直接貼皮膚、避免低溫燙傷），都是相對溫柔且有效的暖身方式。
🔥網路爆款好物推這些🔥
• 【阿嬤的配方】漫步雲端泡腳組，超爆紅可折疊沐足袋+足浴鹽+精油鹽👉點我現省NT$340
• 【樂木集】石墨烯人蔘蒸氣暖足套，對應三大足部穴位👉點我購買
• 日本【BRUNO】恆溫暖杯墊組（含杯墊與馬克杯），原價NT$1,580↘特價NT$1,250👉點我搶購
🌬冬季皮膚又乾又癢！保濕鎖水照這樣做就對了
冬季氣候乾燥，加上暖氣用得勤，讓肌膚含水量急速下滑，除了帶來緊繃感、難以上妝，嚴重時甚至會全身搔癢、脫屑。為了度過最乾燥的季節，保濕補水的基礎工要做到位。洗臉講求溫和清潔、不破壞皮脂；保養時用玻尿酸補水先鋪底、再以乳霜或油類封存水分。身體乾癢狀況較嚴重者，洗澡時避免過熱水溫，也可改用滋潤度更高的沐浴油，或剛洗完澡立刻擦上乳液。
🔥網路爆款好物推這些🔥
• 【medicube】PDRN粉紅胜肽膠原奇肌安瓶，韓妞最愛「乾肌救急神物」！Olive Young限時77折👉點我購買
• 【小三美日】冬季穩膚好物排行榜曝光！ 「玻尿酸乳液」全年最低價$79👉點我逛逛
• 【凡士林】725ml乳液任選，
原價NT$499↘爆殺價NT$179👉點我搶購
😵氣溫驟降 健康拉警報 健康補給搭把手就對了
冬季病毒活躍、低溫也容易對心血管產生威脅，尤其年末萬事皆忙，不僅打亂作息，讓身體長期處於高壓模式，也容易忽略營養攝取均衡。守護健康不求速成，而是穩定補給。從常見的維他命C、B群，到冬季日照不足時特別受關注的維他命D，還有長者回購率極高的魚油、輔酶Q10、益生菌等，快趁iHerb黑五優惠入手，即日起至12/2上午10點，凡訂單滿額60美元（約新台幣1875元），結帳輸入折扣碼【BFCM25】即享75折優惠，無指定品項、全站皆可折，還能免運費直接送到家！
🔥網路爆款好物推這些🔥
• 【California Gold Nutrition】優質魚油膠囊，站內月銷4萬件+👉點我購買
• 【Force Factor】維生素D3+K2膠囊，iHerb獨家NT$295👉點我購買
• 【Nature's Bounty】嗜酸益生菌，嗜酸乳杆菌La-14含量1億菌體👉點我購買
🤯年底忙爆壓力值激升！打造「下班儀式感」就對了
越接近年關，行事曆越滿，一堆數字待統計、未完企劃趕進度、KPI再衝一波...每天忙到腦袋快打結，心情就像壓力鍋隨時要爆，此時更需要喊卡暫停！不妨在家中打造專屬的「下班儀式」，點盞香氛蠟燭、喝杯熱茶、泡個澡，讓大腦與身體暫時脫離工作。若是仍舊停止不了思緒翻滾，不如計畫一場說走就走的短日旅遊，或到近郊泡泡湯、按摩紓壓、看看展覽，讓外在環境轉換心情，充滿電才能繼續向前衝。
🔥網路爆款好物推這些🔥
• 【北投春天酒店】個人湯屋／露天風呂（二選一），KKday限時61折起👉點我預約
• 《埃及之王：法老》、哆啦A夢、Hello Kitty…全台熱門展覽👉點我買票
• 【LUSH】聖誕節限定系列：倒數日曆、泡澡球、沐浴軟糖...NT$260起👉點我購買
• 【村上隆 X CASETiFY】FLOWERS BLOOM限量周邊開賣👉點我搶買
🍲尾牙聚餐體重Hold不住！居家運動做起來就對了
聖誕派對、跨年聚會、尾牙餐敘...年末活動一波接一波，吃吃喝喝少不了，加上冬季代謝本就偏慢，若是運動量跟不上熱量累積速度，那就只能含淚目送體重如脫韁野馬，一去不復返！快趁數字還沒失控前，建立冬季適宜的運動節奏，像是居家就能完成的簡單核心訓練、彈力帶運動，或是超慢跑、熱瑜珈，不受天氣影響，天天都能執行。搭配運動手環追蹤數據，隨時調整訓練量，不用犧牲聚餐也能守住身形底線。
🔥網路爆款好物推這些🔥
• 【Xiaomi】小米手環 9 NFC/標準版，狂降52折↘NT$799入手👉點我下單
其他人也在看
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 3 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」
香港新界大埔宏福苑26日傳出嚴重大火，目前已知44人死亡，279人失聯，一消防人員殉職。韓國大型頒獎典禮MAMA即將於本周28、29日在香港舉辦，目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經緊急開會討論細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，根據韓網報導將不出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 10 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 22 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 7 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 23 小時前