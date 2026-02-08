冬奧不只比奪牌！男女選手「高顏值」話題

2026米蘭冬季奧運賽事已經展開。（圖／中華奧會提供）





2026米蘭冬季奧運賽事已經展開，各界除了關注他們賽場上的表現外，不少選手的顏值也成為討論的話題。像是中美混血的自由式滑雪巨星谷愛凌，名模般的外型，還有上屆北京冬奧拿下兩金一銅的成績，堪稱美貌與實力兼具。另外南韓南子花滑選手車俊煥，過去童星出身。今年第三度征戰冬奧，要力拚個人首面奧運獎牌。

在節目上展現花式滑冰身段，還有高超技巧，讓人看了目不轉睛，他是南韓花滑選手車俊煥，過去兩度征戰冬奧，最佳成績是第五名，這回第三度再戰米蘭冬奧，帥氣的外表再度掀起討論。南韓花式滑冰選手車俊煥：「在上場之前，我會閉上眼睛，聽著音樂節奏還有所有元素，透過想像彩排所有動作。」

24歲的車俊煥被粉絲點名眼神有韓星李敏鎬的fu，秀氣五官則神似韓星宋江，以及日本男星松本潤，但其實車俊煥自己早年就是童星出身。

南韓花式滑冰選手車俊煥：「是我的父親...。」

演過韓劇也拍過廣告，車俊煥一直都是人氣童星，沒想到上了小學後，他突然轉換跑道變成運動員，而且兒時因興趣所學的滑冰，讓他如今成為冬奧賽場上的閃亮明星。

而這回賽事的顏值擔當還有他，和同為滑冰選手的哥哥一起拍攝，劉少昂穿著簡單的白色襯衫，擋不住他匈牙利混血的深邃五官，被稱作短道速滑界的梁朝偉，劉少昂過去兩屆冬奧參賽，已經拿下2金2銅優異成績。

中國競速滑冰選手劉少昂：「（沒有滑冰）我大概也會從事，和體育相關的工作，因為運動工作很有趣。」

而同樣代表中國隊出賽的自由式滑雪巨星22歲的谷愛凌，中美混血的她，不只擁有名模般的美貌，上屆北京冬奧更一舉拿下2金1銅的優異成績，堪稱實力與美貌兼具。

中國自由式滑雪選手谷愛凌：「我想如果能確保安全前提下，並且有能力做到，現在就是我挑戰自我的，最佳時機，我希望能在女子自由式滑雪，以光榮姿態證明自己，這幾乎是我唯一的目標。」

另外41歲的美國高山滑雪選手沃恩，今年也將五度挑戰冬奧，剛歷經膝關節置換手術的她，希望能再度奪金，證明自己高山滑雪女王的實力。

