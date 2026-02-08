冬奧作弊新招？跳台滑雪選手疑「陰莖打玻尿酸」 原因曝光

國際中心／張尚辰報導

2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運相關賽事中，傳出疑似有跳台滑雪選手進行「陰莖注射玻尿酸」。圖為奧地利跳台滑雪名將克拉夫特（Stefan Kraft），與傳聞無關。（圖／翻攝自Stefan Kraft IG）

國際賽場上的作弊手段層出不窮，但近期流出有關奧運場上作弊手法的消息，連資深體育觀察者都直呼難以置信。有外媒爆料，在籌備中的2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運相關賽事中，疑似有跳台滑雪選手進行「陰莖注射玻尿酸」，藉此改變體型，間接取得裝備上的優勢，不過目前尚未獲得官方證實。

根據外媒《紐約時報》引述德國《圖片報（Bild）》的報導，跳台滑雪比賽對選手賽服的規範極為嚴格，服裝的寬度與剪裁，必須依據選手接受3D掃描後的身體數據量身打造。

若有人在量測前短暫改變身體外觀尺寸，便可能取得較為寬鬆的賽服，多出的布料在高速滑行與起跳後，會增加受風面積，進而提供更多升力，使飛行距離產生差異。

有研究指出，即便只是細微的服裝尺寸變化，也可能轉化為數公尺的距離差距，而在頂尖選手競逐的賽事中，這樣的差距足以左右名次，甚至影響獎牌歸屬。

對此，世界反禁藥組織（WADA）主席班卡（Witold Banka）曾公開表示，若未來出現具體事證，相關單位將依規定展開調查，並評估是否違反運動倫理。

值得注意的是，跳台滑雪過去也曾多次傳出賽服爭議。今年初，挪威隊一名教練因被揭發私下調整選手服裝結構、擴大受風面積，而遭到長期禁賽。如今相關傳聞再度引發討論，也使外界開始檢視，現行賽制與監管機制是否足以因應日益複雜的作弊手法。

