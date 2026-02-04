冬奧前夕傳網路攻擊 義大利外長證實駭客來自俄羅斯

2026年義大利米蘭－柯蒂納冬季奧運會即將到來，卻傳出相關單位遭到駭客攻擊。據了解，行動的幕後黑手來自俄羅斯，目前已成功被義大利警方擋下。

綜合路透社與法新社報導，義大利外長塔加尼(Antonio Tajani)今天(4日)表示，義大利已阻擋一連串針對冬奧的網路攻擊，這些網攻以義大利外交部為目標，範圍涵蓋駐美大使館、冬奧官網，以及柯蒂納(Cortina)當地的飯店。

柯蒂納是北義知名的滑雪小鎮，也是本屆米蘭－柯蒂納冬奧的主辦城市之一。

塔加尼隨後補充說，已確認這些攻擊背後的駭客「來自俄羅斯」。

根據義大利警方的說法，一支專為本屆奧運成立的網路安全小組已提前在1月底展開運作，目的是「維護公共秩序，防範潛在的恐怖主義威脅」。

本屆冬奧橫跨北義大利350公里遠，競賽場地分布廣泛，為主辦工作增添不少難度。部分賽事將從今天(4日)起陸續舉行，開幕式則將在6日正式登場。