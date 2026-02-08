冬奧創舉！無人機緊貼選手跟拍 主辦單位稱不影響表現

2026米蘭-柯蒂納冬季奧運會(Milano Cortina Winter Olympics)正如火如荼進行中，不少觀賞轉播的民眾已經發現，本屆賽事大量使用無人機捕捉精彩畫面，但也有人擔心可能對現場選手與觀眾造成困擾，主辦單位今天(8日)回應表示，他們已針對無人機操控進行大量排練與測試，並聽取運動員的意見，確保不會干擾比賽。

路透社報導，FPV無人機(又稱第一人稱視角無人機)在本屆冬奧賽場隨處可見，伴隨著招牌的高頻嗡嗡聲，以120公里的時速隨著滑雪運動員衝下山坡，或在雪橇與鋼架雪車的冰道中緊貼著選手衝刺，讓隔著螢幕的觀眾彷彿身歷其境。

國際奧委會(IOC)體育總監杜克雷(Pierre Ducrey)在記者會上表示，將無人機運用在轉播中是「運動的進化。現今大眾在觀賞體育賽事時，都期待能有這樣的體驗，對奧運而言更是如此」。

雖然無人機在過去的比賽中已被採用，包括2024年巴黎奧運，但像本屆冬奧這樣廣泛運用在轉播中卻是頭一回，也是首度被用來拍攝高速滑行運動，無人機與俯衝的運動員之間往往只有幾公分的距離。

儘管無人機飛手精準操控的能力讓人讚嘆不已，但也有部分觀眾反映噪音問題。本屆冬奧舉行高山滑雪練習賽時，也發生了無人機墜毀的意外。

對此，米蘭-柯蒂納冬奧體育總監里卡迪(Anna Riccardi)表示，主辦單位已在賽前經過大量測試，並聽取運動員的意見，確保衝擊降到最低。儘管每位運動員對這項新技術的的敏感度與接受度不同，「但截至目前為止，我們尚未收到任何可能導致無人機被停用的投訴」。