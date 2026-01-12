冬奧場館周邊傳憾事！保全零下12度值夜班猝死

一名保全在零下12度低溫中猝逝。（示意圖／翻攝自pexels）





義大利即將在今年迎來冬季奧運，不過籌備期間卻傳出不幸消息。知名滑雪勝地、冬奧舉辦城市之一的科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo），一名保全在零下12度值勤中死亡引發外界關注。

保全零下12度值夜班倒下

根據《美聯社》報導，一名55歲男性保全人員於週四深夜在冰上競技場附近的工地值夜班時，突然倒地當場失去生命跡象。事發當晚氣溫驟降，最低來到攝氏零下12度。據悉，事發地點為冬奧場館周邊的工程工地，並非比賽期間正式使用的場館，相關工程雖與冬奧有關，但性質屬於周邊建設，並非選手或觀眾主要進出場所。

初判心臟病發 仍待釐清

針對這起意外，「米蘭—科爾蒂納2026冬奧基金會」表示，根據目前相關單位提供的資訊，該名保全疑似因心臟病發作死亡，屬自然原因。基金會執行長瓦尼耶（Andrea Varnier）指出，相關文件與程序均符合規定，但仍將配合調查，釐清實際死因與事發經過。

廣告 廣告

對此，義大利基礎建設部長薩爾維尼（Matteo Salvini）已要求相關單位展開完整調查。此外，負責冬奧基礎建設的國營公司 Simico 也發表聲明澄清，該工地並非其直接管理範圍，並向死者家屬致上最深切的哀悼。

科爾蒂納市政府表示，對於這起事件感到「深切悲痛與不安」。2026年冬季奧運將於2月6日至22日舉行，科爾蒂納丹佩佐屆時將主辦冰壺、雪橇及女子高山滑雪等賽事，如今在籌備期間傳出憾事，也讓外界更加關注工程現場的勞動安全與極端氣候下的工作風險。

更多東森新聞報導

美軍大規模空襲敘利亞 鎖定IS目標

震撼彈！美知名半導體設備大廠將裁員 220人丟飯碗

不買了！古巴拒台灣護照入境 龍蝦進口額狂砍逾7成

