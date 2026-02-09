冬奧女子越野滑雪 余睿完賽寫台灣紀錄

在雪地中加速划行前進，米蘭冬季奧運開幕後，我代表隊第2天就有突破性表現，出生在美國的台美混血女子滑雪選手余睿，代表台灣出征冬奧，在10加10公里2項賽中，以1小時03分57秒5的成績完賽，總排名第52名。

越野滑雪國手余睿說道，「大家好，我是Sophia Tsu Velicer余睿，我現在在米蘭冬奧的現場，我的第一場賽事，是越野滑雪的20公里混合賽。」

余睿原本主攻游泳，22歲才開始接受正規滑雪訓練，當初是在母親建議下決定為台灣出賽，他的祖母還特別從台灣出發，到場為她加油，一起見證她成為下台灣史上首位完成這個項目的女子選手紀錄。

越野滑雪國手余睿表示，「即便她不是很懂越野滑雪，也是第一次看我比賽，尤其是在奧運殿堂 這真的非常非常酷。」

余睿阿嬤提及，「孩子能滑雪滑到這個程度，那是很難的，她的認真過程很艱難。」

不只女將有好表現，18歲的男子越野滑雪選手李杰翰，4天後將在男子10公里個人計時賽自由式項目中出賽，由於個人項目，得獨自面對各種考驗，李杰翰毫不畏懼。

越野滑雪國手李杰翰指出，「對我來講，因為我是獨生子，所以我其實一個人已經習慣，我覺得滑雪的時候，我自己就覺得滿自由的，這次就是家人在日本，就是幫我看電視加油。」

特別的是，李杰翰的女友就是曾經在黑豹旗全國高中棒球大賽中，備受矚目的女將張甄芸，目前已是空服員的她特別來探班，鼓勵男友在賽事中為國爭光。