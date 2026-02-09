冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲

混血正妹余睿在冬奧為台灣寫下歷史。（圖／翻攝IG／veliceraptor_）

米蘭冬季奧運於當地時間6日正式開幕，台灣本屆共有10名選手取得參賽資格，賽事進入第2天即傳來突破性表現。台美混血女子滑雪選手余睿在女子「10加10公里兩項賽」中順利完賽，不僅成功站上冬奧舞台，也成為台灣史上首位完成該項目的女子選手，為台灣冬季運動寫下新頁。

現年26歲的余睿出生於美國密西根州，母親為台灣人、父親為美國人，13歲時移居瑞士成長。她原本主項為游泳運動，直到22歲才開始接受正規滑雪訓練，短短數年間即躍升為台灣首位取得冬奧門票的女子滑雪選手，被視為極具代表性的跨界運動員。

余睿在在本屆冬奧女子「10加10公里兩項賽」完賽。（圖／翻攝IG／veliceraptor_）

在本屆冬奧女子「10加10公里兩項賽」中，余睿以1小時03分57秒5的成績完成比賽，最終名列第52名。該項成績不僅象徵台灣在冬季運動項目的重要突破，也讓她因特殊背景與亮眼外型，成為場邊與轉播鏡頭關注的焦點之一。

賽後受訪時，余睿表示，雖然自己並非在台灣長大，但始終與台灣保持深厚連結。她透露，當初是在母親建議下，決定代表台灣出賽，「我覺得非常榮幸，因為台灣是讓我感到驕傲的國家。」她也期盼透過自己的參賽經驗，能讓更多人關注台灣在冬季運動領域的發展。

