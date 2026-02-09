冬奧滑雪選手稱代表美國心情複雜 川普動怒嗆：真正的輸家

美國總統川普在社群平台發文痛批正在米蘭-柯蒂納冬奧（Milano Cortina Winter Olympics）代表美國出賽的自由式滑雪選手赫斯（Hunter Hess）。這名27歲的運動員日前稱在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他心情複雜。

美國總統川普。（資料照／美聯社）

根據《紐約郵報》，川普8日在社群平台「真實社群」（Truth Social）直接點名赫斯，「美國奧運滑雪選手亨特·赫斯，一個真正的輸家，說他不代表他的國家參加這屆冬奧」。赫斯自2017年以來一直是美國國家隊的成員。

川普進一步表示，「如果是這樣的話，他就不該參加選拔，很遺憾他在隊上。很難為這樣的人加油」。

自由式滑雪選手赫斯。（圖／美聯社）

赫斯6日公開反對美國移民及海關執法局（ICE）。報導稱本屆冬奧，包括美國花式滑冰選手葛蘭（Amber Glenn）等多位選手都對川普政府提出批評，特別針對極具爭議性的移民執法措施。不過，赫斯成為唯一一位獲得這位最高元首直接回應的運動員。

赫斯與美國隊滑雪運動員受訪時稱，身披美國國旗不代表認同國內當前發生的所有事。他又說，「現在代表美國讓我產生複雜情緒，這有點困難，顯然有很多事情正在發生，我不是很支持，我認為很多人也不支持」。

報導稱，赫斯的言論在社群媒體上遭到嚴厲反彈。前奧運體操銀牌得主斯金納（MyKayla Skinner）在Instagram意有所指寫道，「我一直很自豪代表美國並穿著我們的國旗，我永遠不會把我為美國隊比賽的機會視為理所當然」。

前冰球運動員埃魯齊奧內（Mike Eruzione）在X平台發文表示，「亨特·赫斯這位美國滑雪選手說他不代表自己的國家，而是代表他的家人和朋友，那就不要穿上美國隊制服，也許只要穿上寫著家人和朋友的衣服，有些運動員就是不懂」。該貼文目前已被刪除。

