冬奧爆「陰莖門」作弊醜聞！跳台滑雪選手為飛更遠 竟在下體打玻尿酸

2026米蘭—柯蒂納冬季奧運爆發「陰莖門」（Penisgate）醜聞。（示意圖／達志／美聯社）

2026米蘭—柯蒂納冬季奧運爆發「陰莖門」（Penisgate）醜聞，傳出有跳台滑雪項目選手為了飛得更遠，竟在陰莖注射玻尿酸，進而在測量時擴大比賽服的表面積，以便在空中獲得更佳滑翔效果。對此，世界反禁藥組織（WADA）表示，若未來出現具體證據，證實男性跳台滑雪選手為提升競技表現而向陰莖注射物質，將不排除展開調查。

德國《畫報》（Bild）今年1月披露，有部分跳台滑雪選手在接受比賽服裝測量前，涉嫌向陰莖注射玻尿酸，藉此增加周徑。由於玻尿酸並未被列入禁藥清單，該行為目前並不違反相關規範，但其是否構成不正當競爭，仍引發爭議。

報導指出，注射玻尿酸可使陰莖周圍增加1至2公分，進而在測量時擴大比賽服的表面積。國際滑雪總會（FIS）證實，服裝表面積與選手飛行距離密切相關，表面積越大，理論上可在空中獲得更佳滑翔效果。FIS男子跳台滑雪競賽總監佩爾蒂萊（Sandro Pertile）直言，「比賽服每多1公分都很關鍵，表面積增加5％，就可能飛得更遠。」

對此，WADA執行長尼格利（Olivier Niggli）在米蘭—科爾蒂納冬奧期間受訪時表示，尚不清楚此類行為是否真能提升表現，但若相關情況浮上檯面，將評估是否涉及禁藥或違規問題。

FIS方面則強調，從未掌握任何證據顯示選手曾透過玻尿酸注射取得競爭優勢。根據規定，跳台滑雪選手每季賽前需接受3D身體掃描，僅能穿著貼身內衣，比賽服尺寸僅允許2至4公分誤差，胯部高度也有嚴格限制。

事實上，過去跳台滑雪界曾爆出比賽服遭人為操控的案例。去年挪威世界錦標賽期間，就曾發生團隊在跳台服內加裝加固線材的事件，引發禁賽處分。

