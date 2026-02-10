冬奧組委會調查獎牌破損背後的原因

布里茲·約翰遜在贏得女子速降滑雪冠軍後，展示了她那枚破損的金牌 [Getty Images]

2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會組委會表示，在多名運動員的獎牌出現問題後，他們「高度重視」並正調查獎牌破損的原因。

兩名美國金牌得主——布里茲·約翰遜（Breezy Johnson）和艾麗莎·劉（Alysa Liu）——在領獎後不久便透露獎牌上的絲帶脫落了。

約翰遜在女子高山滑雪比賽中獲得金牌，她在賽後新聞發布會上展示了她破損的獎牌。

「這就是獎牌，這就是絲帶，」她告訴記者，「這是用來固定獎牌的繫帶上的小部件，是的，它脫落了。」

艾麗莎·劉在社群媒體上發布的一段影片中也透露了類似的問題。此前，她作為美國隊的一員，在花式滑冰團體賽中獲得了金牌。

影片中，劉分別用雙手拿著獎牌和繫帶，並配文：「我的獎牌不需要繫帶。」

德國隊在冬季兩項比賽中獲得銅牌，也遇到了同樣的問題。

一段Instagram影片顯示，當隊員們於飯店慶祝時，一名運動員的獎牌從繫帶上脫落。

米蘭-科爾蒂納2026年冬奧會首席營運長安德烈亞·弗朗西西（Andrea Francisi）表示，組委會正在調查此事。

「我們完全了解情況，」弗朗西西說。「我們正在調查究竟是什麼問題。」

「我們將高度重視獎牌的質量，顯然，我們希望在頒獎時獎牌完美無瑕，因為這對運動員來說是最重要的時刻之一。」

美國奧林匹克和殘奧委員會的發言人告訴BBC體育頻道，他們正在等待委員會解決這個問題。

目前尚未確認運動員是否會收到替換獎牌。

這並非奧運獎牌品質首次受到質疑。

截至2025年2月，共有220名運動員因磨損而申請更換在2024年巴黎奧運會上獲得的獎牌。

跳水運動員亞斯敏·哈珀（Yasmin Harper）是英國隊在2024年奧運會上獲得首枚獎牌的運動員之一，她也注意到自己的獎牌出現了「褪色」的跡象。

巴黎2024奧運組委會表示，任何損壞的獎牌都將被更換。