冬奧聖火義大利開始繞境 「滑雪登山」首列比賽項目

米蘭冬奧聖火抵達義大利羅馬，將於12/6展開火炬傳遞儀式。（圖／達志影像美聯社）

冬季奧運聖火已經，已經從希臘傳遞到主辦國義大利，將花兩個月時間一路傳遞到米蘭。另外明年的

冬奧比賽項目，首度加入「滑雪登山」，考驗選手上坡攀登和下坡滑行的技能，為冬奧新增3面金牌。

米蘭冬奧聖火抵達義大利羅馬，將於12/6展開火炬傳遞儀式。（圖／達志影像美聯社）

冬季奧運聖火已從希臘傳遞到主辦國義大利，將花費兩個月時間傳遞到米蘭，預計於2025年2月6日點亮冬奧開幕式。此次米蘭冬奧將首度加入「滑雪登山」項目，考驗選手上坡攀登和下坡滑行技能，為賽事新增3面金牌。同時，美國隊的冬奧制服也已搶先曝光，展現美式懷舊風格，而選手村則採用可回收永續建材，體現環保理念。冬奧聖火將途經義大利60個城市和300個城鎮，為時隔70年再次在義大利舉辦的冬季奧運揭開序幕。

廣告 廣告

冬季奧運聖火已在希臘雅典帕德嫩神廟前由奧運賽艇金牌運動員點燃，隨後直達主辦國義大利。聖火在黑夜中閃亮登場，米蘭冬奧火炬傳遞儀式將從週六正式開始。聖火將途經義大利60個城市和300個城鎮，包括距離上次冬奧會舉辦地科爾蒂納已經過了70年的地點，最終火炬終點站將在明年2月6日抵達米蘭，點亮冬奧開幕式。

美國隊冬奧制服已搶先曝光，走起美式懷舊風格。這也是美式服裝品牌Ralph Lauren第十次為美國隊打造奧運戰袍。帕奧單板滑雪越野選手Brenna Huckaby表示，她總是很期待開幕式和閉幕式的服裝，她覺得這件可能是她最喜歡的。Ralph Lauren首席品牌與創新長David Lauren強調，設計團隊必須理解每個人的身形與合身度，也要明白什麼樣的穿著能讓運動員感覺舒適。

冬奧選手村的亮點在於使用可回收永續建材進行施工，這些移動式房屋未來還能搬去其他地方重複利用，展現了主辦方對環保的重視。此外，體育項目「滑雪登山」將在明年冬奧首次列為比賽項目。滑雪登山考驗選手上坡攀登和下坡滑行能力，男女運動員各有18個參賽名額，將角逐新增的3面金牌。國際滑雪登山聯盟世界盃總冠軍Emily Harrop表示，這太瘋狂了，她對這個賽季感到非常自豪和高興。

更多 TVBS 報導

新北影響力名單曝！金曲歌王入列 生命轉折成最動人音符

義大利時尚傳奇殞落！ Giorgio Armani享耆壽91歲

《艾蜜莉在巴黎》第五季前進羅馬 轉換「赫本風」

廢車墳場藏黑金 直擊年產值上千萬的＂垃圾煉金術＂

