冬奧花滑國手李宇翔將出賽 與各國選手交換徽章

冬奧選手說道，「哇，你有好多徽章，這真的很美。」

冬奧花式滑冰國手李宇翔回應，「對啊，我們真的有很多，我有這些...。」

每次到了大型運動會，選手們最熱衷的事情當然就是換PIN了，誰的證件上有越多稀有的徽章，就代表你在這次賽會多有人氣，台灣花式滑冰選手李宇翔自然也沒有錯過機會，趕快在選手村收集各式各樣的徽章。

李宇翔說，「很多時候我們不會主動把PIN帶在身上，因為我覺得有點重，所以難得的機會，然後剛好我昨天就是沒有帶PIN在身上，然後很多選手想要跟我換，但是我沒有PIN可以跟他們做交換，所以今天就馬上就來交換這個別針。」

李宇翔表示，「今天換下來，我覺得義大利的這個非常特別，因為它是花式滑冰這種我們的項目，然後上面還有義大利的國旗，我覺得這個非常特別，而且做得非常精緻，這次的LOGO，喔對這次的吉祥物我覺得這個非常特別。」

除了換PIN．李宇翔還嘗試了人工智慧互動裝置，透過指令或是手勢，讓機器手臂夾取想要的色球，裡頭不只有稀有的徽章，還有幸運標語。

李宇翔指出，「你會收到一個正向的回應，這是我今天最重要的一句話了，我決定要把它寫下來，我想要把它貼在這裡，這兩個是我寫的。」

正如李宇翔收到的標語，期待他在男子短曲項目也能有出色的發揮，收到正向的回應。

