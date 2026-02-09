冬奧花滑團體冠軍出爐 美國1分之差險勝日本

冬奧花式滑冰團體賽，美國與日本展開金牌爭奪戰。美國以5分領先日本，然而在雙人長曲壓軸登場的日本組合三浦璃來、木原龍一，以相當震撼的長曲編排、完美的動作呈現與豐富串聯，奪下突破生涯的155.55新高分，拔得頭籌。

三浦璃來甚至嚇到跌下椅子，無懈可擊的表現，讓他們縮小與美國隊的差距，追到49比51、2分差。

不只是雙人長曲稱霸，日本隊再度派出王牌坂本花織出戰女子長曲，坂本花織展現強大的抗壓性，流暢的滑行與組合跳獲得全場最高的藝術分。總分148.62的好成績奪下第一，也讓她忍不住流下開心的淚水。

反觀美國隊Amber Glynn，整體表現不太理想，只排名第3。因此美國與日本隊之間的競爭，來到59分平手，戰況非常膠著。最終壓軸登場了男子長曲，美國再度推出Eliya Malinan。

開頭就輕鬆完成高難度4圈Flip。Malinan展現王者風範，就算4圈Less出現翻身，仍然瑕不掩瑜。絕佳的速度與滯空，高難度後空翻也成功單腳著冰，旋轉都有達到4級分的水準，拿下200.03分，第1名的高分鎖定金牌。

接著上場的佐藤駿，即使頂著巨大的壓力，在奧運初登場仍然以194.86刷新本季最佳。雖然最後沒有幫助日本隊成功翻盤，以68比69一分之差不敵美國拿下銀牌，而地主義大利則是60分，笑納銅牌。