冬奧花滑團體冠軍戰 美國一分險勝日本

冬奧花式滑冰團體賽，美國與日本展開金牌爭奪戰，美國以5分領先日本，然而在雙人長曲壓軸登場的日本組合三浦璃來、木原龍一，以震撼的長曲編排、完美的動作呈現，奪下突破生涯的155.55新高分，拔得頭籌，一舉縮小與美國隊的差距，來到49比51兩分差。

不只雙人長曲稱霸，日本隊再度派出王牌坂本花織出戰女子長曲，獲得全場最高的藝術分，以及總分148.62的好成績，反觀美國隊Amber GLENN整體發揮不太理想，只排名第三，美日競爭來到59比59平手，戰況膠著。

壓軸登場的是男子長曲，美國再度推出馬里寧，開頭就輕鬆完成高難度4圈Flip，最後拿下200.03分第一名的高分，鎖定金牌，接著上場的佐藤駿，即使在奧運初登場就以194.86分刷新本季最佳，仍然沒有成功翻盤，以68比69分一分之差不敵美國拿下銀牌，地主義大利則是笑納銅牌。

鏡頭轉到男子平行大曲道決賽，今（2026）年42歲的奧地利名將卡爾，一路過關斬將尋求衛冕，與來自韓國的黑馬金相謙進行金牌爭奪戰，一路上並駕齊驅，但在最後時刻經驗老道的卡爾以更快、更流暢的速度率先衝線，0.19秒之差驚險奪下第2面奧運金牌。

不過，賽場也有意外事故，美國滑雪名將范恩帶傷拚冬奧，卻在比賽中嚴重摔倒導致左腿骨折、被抬上直升機送醫，奪牌希望也為之破滅， 比賽因此緊急中斷超過20分鐘，救援直升機約15分鐘後抵達，將她送往醫院進行手術，目前傷勢已經暫時穩定。