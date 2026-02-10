冬奧跳台滑雪爆作弊！下體注射玻尿酸，撐大2公分就有機會拿金牌





隨著 2026 年米蘭冬季奧運登場，跳台滑雪賽場卻傳出一起令體壇錯愕的爭議事件。有記者在「世界反興奮劑機構」的記者會上提問，若有跳台滑雪選手在自己生殖器上注射玻尿酸，讓褲檔布料變多的話，這樣算不算違規？

雖然目前沒有任何選手被指涉利用此方法違規，玻尿酸目前也並未列入禁藥清單，但世界反禁藥組織（WADA）表示，若查明選手是為了規避規則、刻意提升競技表現，仍可能被認定為不正當競爭行為，將進一步介入調查。不過此案已被外媒戲稱為「陰莖門（Penisgate）」事件，引發國際滑雪總會與世界反禁藥組織高度關注。

多2公分的布料，就有可能影響拿下金牌

「跳台滑雪」是一項結合速度、空氣力學與身體控制的冬季競賽，選手會從高聳的跳台滑下，在斜坡末端起跳，接著在空中滑翔，最後穩定落地。想像滑翔原理，衣服表面積越大，空氣阻力與升力就越大，能讓選手在空中停留更久、飛得更遠。



而這次的質疑重點，就點出了男性選手是否有可能會在測量前，在下體注射玻尿酸，使下體周徑暫時增加 1 至 2 公分，撐大褲襠空間，從而穿著尺寸略大的比賽服。這種看似微小的尺寸差異，理論上可能轉化為多飛數公尺的距離，在勝負往往以公分計算的跳台滑雪中，足以左右名次甚至金牌歸屬。

超嚴格比賽服規範

因此跳台滑雪的比賽服裝就有著超嚴格規範：



尺寸：必須完全符合選手身體輪廓

測量方式：賽前僅穿內衣，由 3D 掃描測量

厚度：約 4～6 毫米

透氣性：必須達到指定標準，避免過度「密封」產生額外升力

包覆性：不能有過多空隙、鼓包或「撐開」效果

未來測量方式可能改變

對此，國際滑雪總會態度謹慎，表示目前尚未掌握具體證據證實有選手違規，但也坦言，比賽服表面積確實與飛行距離高度相關，現行測量方式存在被操縱的空間。已研議未來改採「骨骼參考點」進行測量，以降低軟組織變化對服裝尺寸的影響，避免類似爭議再度發生。

陰莖注射玻尿酸，恐付出終身代價

泌尿科醫師指出，陰莖注射玻尿酸並非醫療常規，若為追求體積效果，往往需要大量劑量，效果卻僅屬暫時性，風險卻極高，可能引發感染、發炎、變形，嚴重時甚至因血液循環受阻導致組織壞死，需進行切除手術。醫界直言，為了比賽鋌而走險，代價恐遠超一面獎牌。

