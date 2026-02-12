冬奧選手奪銅自爆偷吃「但我愛我女友」 女友冷回：很難原諒

冬奧選手奪銅後自爆偷吃，並對女友示愛。圖／東方IC

挪威冬季兩項選手萊格雷德（Sturla Holm Laegreid），在本月10日於20公里個人賽項目中奪下銅牌，賽後他接受訪問，不過他並不開心，因為他透過受訪，自爆自己出軌的事實，並眼眶泛淚地說：「我對不起我女友，但我真的愛她。」不過，萊格雷德的這番告解沒能打動女友，女友匿名對媒體放話「很難原諒」。

現年28歲的萊格雷德，賽後接受挪威國家廣播公司NRK的訪問，但他臉上沒有奪牌的喜悅，他則是緩緩地說：「6個月前，我遇見此生的最愛，她是世界上最美麗、最善良的人，我卻在3個月前犯下人生最大的錯誤，背叛了她。」、「我的眼裡只有她…我真的很想跟她一起分享榮耀。」萊格雷德稱，約在1週前他已經向女友承認自己出軌的事實，所以這一週，是他人生最痛苦的1週，他也說：「此時此刻她應該很恨我，但我真的很想讓她知道，我愛她！」

廣告 廣告

這番告解式的宣言引發軒然大波，女方當然也得知了，但她卻匿名向挪威VG報表示：「即使是在全世界面前的告白，也很難原諒。」女方說：「我並非自願陷入這種境地，身處其中讓我很痛苦。我們一直保持聯繫，他也瞭解我對此事的看法。」

女方說：「感謝我的家人和朋友在這段時間裡接納我、支持我。也感謝所有關心我、同情我的人們，即使你們並不認識我。」



回到原文

更多鏡報報導

女毒蟲撞死所長「遭判死刑」 廢死聯盟評：「惡意」在台灣特別突出

用阿公「手尾錢」、店貓招進店都中100萬 一票網喊：不買刮刮樂改衝1零股

小心銀行推新制！「這些狀況」錢領不出來 1銀行還會直接銷戶

以為中4千！Momo雲端發票詐騙Mail太逼真 受害者崩潰：差點噴2萬 5細節看破手腳