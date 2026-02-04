冬奧開幕在即「現場仍是工地」引憂！台灣選手名單、參加項目一覽

2026年第25屆冬季奧林匹克運動會將於2月6日至22日於義大利米蘭（Milan）與科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）舉行。圖／翻攝自IG@milanocortina2026

2026年第25屆冬季奧林匹克運動會將於2月6日至22日於義大利米蘭（Milan）與科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）舉行，成義大利第4次舉辦奧運，同時也是20年來再次由義大利主辦的冬奧會；而本屆冬奧會116項獎牌賽事含16項運動，台灣此次就取得7種競賽項目、9席參賽資格，不過開幕儀式將於當地時間6日舉行，卻傳出現場仍是大型工地，引發堪憂。

2026年冬季奧運即將到來，就連Google首頁也改為冬季奧運正式比賽項目之一「冰壺」塗鴉，其中運動員以低姿勢向前滑行、推出冰壺石，搭配殘影效果，並以藍、綠色呼應冰面與冬季運動氛圍。

2026冬季奧運台灣選手名單曝

而本屆冬奧會將進行116項獎牌賽事，涵蓋阿爾卑斯式滑雪、冬季兩項、雪車、空架雪橇、雪橇、冰石壺、冰球、花式滑冰、短道競速滑冰、競速滑冰、越野滑雪、自由式滑雪、北歐混合式滑雪、跳台滑雪、單板滑雪與滑雪登山16項目；而台灣共取得等7種競賽項目、9席參賽資格，並由10名選手組成代表團，規模創下為1988年卡加利冬奧以來新高：

男子花式滑冰：李宇翔

女子大道競速滑冰：陳映竹

男子阿爾卑斯式滑雪：張天將

女子阿爾卑斯式滑雪：李玟儀

女子越野滑雪：余睿

男子越野滑雪：李杰翰

空架雪車：彭林煒

女子雪車：林欣蓉、梁宥婕、林頌恩

不過開幕儀式將於當地時間6日舉行，根據《每日郵報》報導，至今現場宛如大型建築工地，仍可見起重機等設備，其中通往科爾蒂納托法內（Tofane）滑雪場的纜車原訂於2日完工，至3日連關鍵設備與結構都未安裝到位。

廣告 廣告

報導指出，因纜車每小時可運送多達2400名乘客，若無法準時完成，運動員將乘坐交通車前往滑學場，而為了避免交通壅塞，一旁校園將於2月10日至12日被迫停課；現在更傳出，奧運會運營總監安德烈亞．弗朗西西（Andrea Francisi）擔憂，若奧運會開幕前纜車無法完成，將對交通流量管理和安全產生重大影響。然而先前冰場規模就遭質疑短了3至4英尺，如今再傳出體育館、更衣室也尚未完工，引發疑慮。



回到原文

更多鏡報報導

布魯克林與父母撕破臉！爆妻子「數千萬零用錢」撐腰 岳父首回應

中國女星稱「GD挺喜歡我」要坐大腿！遭質疑怒回嗆：騙你是狗

外籍旅客住台灣飯店「未提供浴巾」氣炸！他再爆業者「審問」客人：住在監獄

粗工約人妻「土地公廟激戰」！威脅公開私密片：再來一次