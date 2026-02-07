冬奧開幕 中華隊第81順位入場 李宇翔、林欣蓉掌旗

首度擔任掌旗官的林欣蓉則以現場同步連線科爾蒂納方式進場。 （路透）

本報綜合報導

義大利米蘭-科爾蒂納冬季奧運當地時間6日開幕，中華代表團以字母T排序第81順位進場，分別由「花滑一哥」李宇翔與雪車好手林欣蓉擔任掌旗官。

本屆冬奧由米蘭與科爾蒂納兩大城市共同主辦。義大利總統馬達雷拉在米蘭聖西羅球場的主要活動中正式宣布冬奧開幕。這場前所未見的盛會同時與400多公里外、位於多羅邁特山脈的共同主辦城市科爾蒂納連線。84歲的馬達雷拉透過預錄影片向觀眾致意，他在影片中搭乘米蘭歷史悠久的電車穿越市區。美國副總統范斯與國務卿盧比歐也現身聖西羅球場，一同觀賞這場名為「和諧」、長達3個半小時的表演。

在米蘭的開幕典禮，由搶下中華隊睽違28年花式滑冰冬奧參賽門票的李宇翔擔任掌旗官。 （路透）

本屆冬奧是首次有兩座奧運聖火台同時點燃並持續燃燒，一座是位於米蘭的和平之門，另一座位於科爾蒂納的迪博納廣場。各得過3面奧運金牌的義大利高山滑雪選手董巴與孔帕尼奧尼在19世紀米蘭地標點燃聖火。義大利本屆奪金熱門戈賈則在科爾蒂納點燃聖火─她在2018年冬季奧運成為首位贏得奧運滑降賽金牌的義大利女子選手。

美國流行音樂天后瑪麗亞凱莉以獨特的開幕式為冬季奧運揭開序幕，獻唱了1950年代義大利歌曲〈Nel blu, dipinto di blu〉。這場表演結合兩座共同主辦城市的元素，力求展現都會與山區生活的面貌。開幕典禮還包括向已故義大利時尚設計大師亞曼尼致敬的環節。亞曼尼於去年9月與世長辭，享壽91歲，他生前以米蘭為創作基地。

米蘭-科爾蒂納冬奧開幕。圖為米蘭的和平之門點燃聖火。（路透）

中華代表團在米蘭的開幕典禮，由搶下中華隊睽違28年花式滑冰冬奧參賽門票的李宇翔擔任掌旗官，攜手中華奧會副主席張煥禎進場；而首度擔任掌旗官的林欣蓉與代表團總領隊林廷芳，則以現場同步連線科爾蒂納方式進場。

瑪麗亞凱莉在冬奧開幕式獻唱(上圖)。（路透）

這次中華隊共有9名選手獲得冬奧參賽資格，包含男子花式滑冰李宇翔、女子大道競速滑冰陳映竹、男子阿爾卑斯式滑雪張天將、女子阿爾卑斯式滑雪李玟儀、女子越野滑雪余睿、男子越野滑雪李杰翰，以及女子雪車林欣蓉、梁宥婕、林頌恩。