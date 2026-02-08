冬奧雪板大跳台決賽登場 木村葵來奪日本首金

2026冬季奧運在LIVIGNO賽區進行的雪板比賽，男子大跳台是雪板項目中第一個獎牌賽，決賽12位選手，分別進行3趟取其中最好的兩趟分數加總，最高分的就是金牌得主。

上一屆冬季奧運以年僅17歲年紀一鳴驚人拿下金牌的中國選手蘇翊鳴，決賽第一趟用反內轉1980度，拿下88.25分，一度暫居第1位。

不過下一個出場的日本選手木村葵來，第一跳做出反轉抓板1980度，同樣順利完成；這一跳讓木村拿下89.00分，超越蘇翊鳴暫居第1位。

來到第2趟，換成另外一位日本選手木俣椋真，他是2025年世錦賽大跳台金牌得主，他選擇更高難度的反向起跳反轉抓板1980度，這一跳讓木俣選手拿下85.25分，加上第一跳的86.25分，木俣前兩趟就拿下171.50分，相當有機會問鼎頒獎台。

關鍵第3趟，蘇翊鳴同樣選擇反向起跳反轉抓板1980度，不過完成度比較低，只獲得80.25分，宣告他無緣完成冬奧金牌二連霸。

這也讓本季冬奧雪板大跳台項目金牌之爭形成日本內戰，木村葵來最後一跳，選擇超高難度的反向起跳反轉1980加抓腳尖版，完美落地掌聲加尖叫。

這一趟木村拿下3趟最高，同時也是全場最高的90.50分，木村靠著第1趟和第3趟加總179.50分，順利拿下雪板大跳台男子金牌。

在他生涯第一次的冬季奧運就一舉奪金，這面金牌也是日本代表隊本屆冬奧第1面金牌。

