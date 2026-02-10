冬奧雪板男子大跳台 亞洲選手包辦金銀銅

冬季奧運史上第1次，雪板項目頒獎台由亞洲人包辦，這場精彩的雪板男子大跳台，選手美技驚人。上一屆冬奧以17歲年紀奪下金牌的中國選手蘇翊鳴，真的一鳴驚人，這次出賽同樣也是奪牌大熱門。

蘇翊鳴第1輪就拿下88.25分，第2跳沒能掌握到更高的分數，所以必須要把握關鍵的最後一跳，蘇翊鳴採取跟第2跳一樣的BACKSIDE反腳起跳1980度Melon抓板，旋轉5周半是他的基本表現，不過很可惜完成度不夠，最終扣掉最高分以及最低分的2位裁判給分，這一跳平均只獲得80.25分，最高分的兩跳獲得168.50，因為無法超越日本好手木俁椋真，提前確定無緣爭奪金牌。

日本選手木俁椋真第1跳86.25分就奠定了不錯的基礎，第2輪靠著背側反腳起跳1980度、加上Nose grab抓板頭的抓板動作，再獲得了85.25分，兩輪總分171.50分，暫居第1，最終獎牌顏色就看另一位日本好手木村葵來的發揮了。

而木村葵來第1輪和隊友相同動作，拿下89.00分的高分，第2輪失敗僅獲得15分，就要看最後一跳的表現了，背側反腳起跳一樣是5周半的1980度加上mute抓板，完美執行的一輪起跳，讓木村獲得90.50高分，總分179.50分來到第1，加上隊友最後一跳沒有機會改寫分數，讓木村最終獲得金牌，和木俁完成日本金包銀。

木村奪金、木俁拿下銀牌，加上中國蘇翊鳴獲得銅牌，這也是冬季奧運史上第1次由亞洲人包辦雪板頒獎台，也讓美國講評Todd Richards在轉播後不小心說出無聊的心聲，引發放送事故，成為本屆冬奧的另一話題。

