冬奧／他1人扛13國指導16選手成最忙教練

[NOWnews今日新聞] 2026年米蘭冬季奧運賽事正如火如荼地展開，花式滑冰賽場有趣的一幕掀起熱議，來自法國的教練里修（Benoît Richaud）同時指導13個國家的16名選手，所以出現不同選手上場但都是同一位教練的情況，里修還須為此頻繁換穿不同國家隊的外套，化身「最忙教練」，如果是不明就理的觀眾或許懷疑自己是不是臉盲，怎麼場邊的教練好像都是同一個人？

根據《BBC》報導，里修是知名的花式滑冰教練與編舞家，他透露自己在這次冬奧與來自13個國家的16名選手合作，週二晚間的男子花滑短曲賽事，就有7位他的學生參賽，導致里修被鏡頭捕捉到頻繁更換各國代表隊夾克的有趣畫面。

其中里修指導的法國選手亞當（Adam Siao Him Fa）與喬治亞選手埃加澤（Nika Egadze）上場順序緊接在一起，因此里修不得不在短時間內完成「變裝」，而這也不是里修第一次在今年冬奧上演走馬燈換裝秀，8日的團體賽中，里修也在15分鐘內連續換穿喬治亞與加拿大國家隊的外套，以在場邊分別替指導選手加油。

里修透露「最忙教練」的心路歷程，「這在情感上其實非常累人。試想一下，如果每個人都滑得很好，那當然很輕鬆；但如果有一個滑得很糟，下一個卻滑得很棒，那種情感的劇烈起伏就很難用言語表達，因為不管和哪位選手在一起時，我都是全身心投入」。

對於自己成為另類場邊焦點，里修自嘲幸好大多數時候他的指導選手不會恰巧一個緊接一個連續上場，「否則真的太難了，大家都在笑我說：那個人身上怎麼可能穿上這麼多種顏色？」

要在短時間內切換身份支持不同國家，後勤準備不可或缺。里修表示，通常會把外套預先藏在選手的更衣室，「這其實是不被允許的，但工作人員對我很友善。如果不行，我就會拜託各國的領隊或經理幫我拿著夾克，方便隨時遞給我」。

里修在花滑圈的高人氣並非沒有原因。他曾是法國青少年冠軍，轉任教練與編舞後更具影響力。在2024年獲得國際滑冰總會年度最佳編舞獎，2025年又再度入圍。週日決賽的五位選手中，就有兩位是他所指導的，足見他在冰壇的頂尖地位。

雖然花滑選手都是各自代表自己的國家參賽，但規則允許教練指導來自多個不同國家的選手，即使這些選手彼此之間有著競爭關係。

