冬奧》米蘭冬奧代表團出爐 創1988年後後最大團

征戰2026米蘭-科爾蒂納冬季奧林匹克運動會（簡稱米蘭冬奧），我國代表團名單出爐，本屆舉辦116個競賽項目，我國取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及雪車等5種競賽項目共9席冬奧參賽資格，突破上屆紀錄。

冬季奧運將在米蘭舉辦，中華代表取得5項競賽項目，其中花式滑冰是睽違多年再次獲得參賽資格，女子雪車項目則是我國首度獲得參賽資格項目。成軍不到2年中華女子雪車隊「Ice Baby」，林欣蓉帶隊成員梁宥婕、林頌恩寫下創舉，將首度參賽加冬季奧運。

本屆冬奧將於115年2月6日至22日於義大利米蘭及科爾蒂納等地登場，我國代表團共有10位選手。運動部比照夏季奧運規格，啟動2026米蘭冬奧培訓計畫，從經費、訓練到醫療後勤全面到位，包括從優補助選手國內外移地訓練、國際參賽與專項器材採購經費，減輕選手經濟壓力。

除了選手之外，代表團還指派8位教練及19名團本部職員，連同選手合計37人，加上後勤團隊，盼能讓選手無後顧之憂，全力拚搏奪得佳績。這次因賽場分成4個賽區，總領隊林廷芳表示，為讓選手減少奔波，開幕式選手將不會在同一個場地進場，會依照比賽地點，分為4個地區開幕。

運動部表示，米蘭冬奧不僅是競技較量，更是精神與意志的展現，尤其冬季奧運對臺灣而言並非容易之路，冬季運動資源有限，期勉本屆冬奧選手在賽場全力以赴，展現專注、紀律與韌性。