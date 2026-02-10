冬奧／美選手反掃蕩移民引川普開罵 谷愛凌聲援赫斯

美國自由式滑雪名將赫斯因反對川普政府移民政策，遭到川普發文抨擊。(美聯社)

美國自由式滑雪名將赫斯(Hunter Hess)日前因公開反對川普政府移民政策，遭到川普發文抨擊。奧運金牌得主克洛伊．金(Chloe Kim)與谷愛凌(Eileen Gu)9日則紛紛發聲，對好友表達支持。

美聯社報導，川普日前在社群平台「真實社群」(Truth Social)上，痛批赫斯「是真正的輸家」，並表示很難在奧運場上為他加油，起因是赫斯受訪時公開表示，他並不支持美國政府近期升高的打擊移民行動。

赫斯在被川普批評之後，他9日發文表文表示「我愛我的祖國」，他說「美國有許多很棒的地方，但總有一些地方可以做得更好。這個國家如此令人驕傲的原因之一，就是我們有權利和自由指出這些不足之處。」他說，「奧運最棒的，就是讓人們團結在一起；當我們出現這麼多分歧時，比以往任何時候都更需要這份團結。」

兩屆奧運金牌得主克洛伊．金表示，「在這樣的時刻，我認為彼此團結、互相扶持格外重要。」她的父母來自南韓，她也坦言，自己職業生涯中因亞裔身分長期遭遇種族歧視。

克洛伊．金說，她為代表美國感到自豪，因為美國給了她和家人很多機會，但她也認為大家可以針對時事發表自己的意見。

谷愛凌則表示，她與赫斯聯繫過，對方表示在這樣的處境中，她是少數能理解他感受的人之一。「身為一個曾經被捲入輿論交火的人，我對運動員的處境感到遺憾。」谷愛凌出生於舊金山，後來選擇代表中國出賽，也因此長期成為輿論焦點。

赫斯之所以引發川普不滿，是因他被媒體詢問對移民打擊政策的看法。赫斯表示，「我穿著國旗出賽，不代表我認同美國正在發生的一切。」谷愛凌憂心這些紛爭會分散運動員注意力，掩蓋冬奧賽事的美好。她強調，「這與奧運應有的精神背道而馳。」

多位美國隊友也表達對言論自由與多元的支持。單板滑雪選手碧雅．金(Bea Kim)坦言美國當前存在許多不同觀點，社會明顯分裂，但多元正是國家強大的原因之一。選手瑪迪．馬斯特羅(Maddie Mastro)則說，對國內正在發生的事情感到難過，「這真的很艱難，我們不能視而不見，但同時我所代表的國家，也有我認同的善意與同理心價值，在面對不公義時，我們應該團結起來。」

