冬季乾癢好難受！ 醫揭「四肢最先發作」護膚秘笈大公開
隨著冬季來臨，氣溫與濕度同步下降，許多民眾開始出現皮膚乾燥、發癢等不適感，這種現象被稱為「冬季癢」。醫師指出，冬天時人體新陳代謝變緩慢，皮膚表層水分散失速度加快，保護屏障也隨之減弱，尤其是皮脂腺較少的四肢、背部及腹部最容易出現症狀。若遇到外來過敏原，症狀往往更加嚴重。專家建議透過適當清潔、保濕及生活習慣調整，可有效緩解冬季皮膚不適。
台安醫院皮膚科主任曾德明表示，冬季乾癢主要是因為冬天時新陳代謝變得較緩慢，而人體需要油脂才能保水。四肢等部位相對出油較少，無法保持水分，因此容易出現乾癢狀況。曾德明強調，冬季乾癢並非長者專屬，任何年齡層都可能受到影響。新光醫院皮膚科醫師唐豪悅補充說明，冬季皮膚癢多屬「非組織胺依賴性」皮膚炎，主要是皮膚過度乾燥引發慢性發炎所造成，這與一般過敏造成的搔癢不同。他提醒，若年輕人也經常使用熱水洗澡、泡湯且不擦乳液，同樣會成為冬季癢的高危險群。
中醫師吳明珠指出，冬季癢與季節變化和體質密切相關，常牽涉到「風」、「寒」、「濕熱」、「血虛」等多種因素。她表示，寒冷天氣中，水分會被鎖在身體裡面，皮膚毛孔閉合性較高，再加上風熱和血虛等因素，都可能導致冬季癢。吳明珠建議，氣血不足、皮膚偏乾的人可選用玉竹、當歸、茯苓與丹參調配的潤膚茶，幫助滋潤肌膚；若皮膚容易紅腫滲水，則可選用金銀花、防風、地膚子與生地沖泡的袪癢茶，有助舒緩炎熱引起的搔癢感。她強調，如果喝茶飲後效果不佳，還是要就醫比較安全。
為了避免皮膚乾燥引發搔癢與發炎，醫師提醒要避免過度清潔，洗澡水溫最好控制在40℃以下，減少皮膚水分與油脂流失。唐豪悅建議敏感肌族群選擇百分百純棉材質內衣，並提到癢時應用捏的、拍打或冰敷，這些方法都比抓或用熱水燙安全許多。曾德明則表示，當搔癢難以控制時，可考慮使用口服抗組織胺來解癢。若不想吃藥，則可多擦乳液保養，甚至可以將乳液放到冰箱，取出後冰涼的觸感也有舒緩效果。透過這些正確的清潔保養與日常習慣調整，即使在乾冷季節，肌膚也能保持健康與舒適。
