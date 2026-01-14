冬季乾癢抓不停！含2成分越洗越乾 口服利尿劑、A酸小心皮膚癢

皮膚乾燥是冬季常見的皮膚問題，原因是表皮屏障受損，導致角質層水分流失。生活作息、營養不均衡和使用藥物，也可能造成皮膚乾燥，因為原因非常多元，建議到醫療院所找出原因並進行治療。

皮膚乾燥常見原因

中醫師徐瑋憶表示，冬天皮膚乾燥的原因，包括年齡增長、遺傳、營養不均衡（維生素缺乏）、生活作息（熬夜、喝水不足）、壓力、荷爾蒙變化（男女更年期）等等有關。也與生活習慣有關，例如：冬季乾燥氣候、過熱水溫清潔（大於40度）、過度去角質（磨砂膏）、使用刺激性保養品（酒精、香精、色素）。另外皮膚疾病也會皮膚乾燥，例如：異位性皮膚炎、濕疹、乾癬、接觸性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、汗疱疹結痂。全身性疾病則包括：乾燥症、類澱粉沉積症、糖尿病、肝病、腎臟病、甲狀腺功能異常。其他像是藥物副作用（利尿劑、Ａ酸）等。

廣告 廣告

看更多：小腿乾到像蛇皮？冬季乾癢警報響了！專家：這種衣服不要穿、保養品這樣用



中醫觀點看皮膚乾燥成因

徐瑋憶指出，中醫將皮膚乾燥至乾裂的情況稱為「乾裂」或「裂燥」，認為與肝、脾、風濕、風熱、毒邪等因素有關。中醫將皮膚乾燥分為以下四種類型：

血虛風燥：

手掌、手背、指尖、足跟等處的皮膚乾燥，出現條狀或線狀裂紋。這種情況常見於經常摩擦皮膚、接觸寒冷或經常洗手的人，因為風寒傷及陰血所致。治療上可以養血息風潤燥，使用當歸飲子加減方。 血熱風燥：

手肘、膝關節伸側、腰背、臀部的皮膚乾燥，伴有大片融合的紅斑，表面脫屑，皮膚呈暗紅或鮮紅色，有明顯搔癢及疼痛感，容易抓破出血。這種情況常因外受風熱或食用過多辛辣、油炸等刺激性食物引起。治療上可以涼血潤燥，使用消風散加土茯苓加減方。 脾虛濕盛：

手掌心、手背、足部、耳後、乳房下、陰囊、腹股溝等處的皮膚乾燥。初期有紅斑、丘疹、水泡、糜爛滲出物和搔癢感，日久皮膚受損變暗變厚，表面乾燥脫屑。這種情況常因飲食不節制或先天腸胃虛弱，濕熱浸淫皮表引起，在換季或濕氣重時容易加重。治療上可以健脾祛濕止癢，使用健脾除濕湯加五味消毒飲加減方。 濕毒浸淫：

單側或雙側手足的皮膚乾燥搔癢脫屑，同時皮膚紅腫起水泡，皮膚逐漸增厚深裂。這可能與外傷、清潔劑損傷皮膚或急性發炎感染有關。治療上可以清熱除濕，解毒止癢，使用溫清飲或當歸拈痛湯加萆薢滲濕湯加減方。

看更多：6招「不用藥」緩解冬季皮膚癢 吃對食物也有用 2類人不必天天洗澡

日常保養有訣竅

針對皮膚乾燥的問題，徐瑋憶提供一些生活中的保養建議：

洗澡水溫勿過高，洗臉水溫以20度左右為宜，洗澡則控制在20至40度之間，時間盡量在20分鐘內完成。

避免過度清潔皮膚，避免使用含酒精、香精等刺激性成分的清潔用品。

做家事清潔時戴上手套，避免手部直接接觸清潔劑。

做好防曬，可使用物理性防曬如撐傘、戴寬簷帽、口罩、穿長袖長褲等，化學性防曬則選擇SPF30至50+的防曬乳，每2小時補擦一次。

使用保濕乳液補水或凡士林鎖水。

選擇透氣的棉麻材質衣物及貼身衣物，勤換衣，避免穿透氣性差的化纖材質。

規律進行有氧運動，促進血液循環至皮膚。

充足飲水。

維持規律作息，舒緩壓力。

避免食用刺激性食物，如油炸、辛辣、高糖分、加工食品等。

戒菸酒。

看更多：天氣一冷就渾身搔癢？恐是「缺脂性皮膚炎」搞鬼 有3穴位止癢又活血

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／徐瑋憶中醫師

更多健康2.0報導

老年夜尿問題高達9成！中醫教你2招改善骨盆肌 按摩3穴位改善夜尿

我有黑眼圈怎麼辦？「養出好氣色」這樣做 醫籲憑感覺到藥行抓藥最毋湯！

芭樂、番茄是地雷？婦人「養生吃法」脹氣又便祕 中醫1招神解救



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章