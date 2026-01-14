冬季乾癢抓不停！含2成分越洗越乾 口服利尿劑、A酸小心皮膚癢
皮膚乾燥是冬季常見的皮膚問題，原因是表皮屏障受損，導致角質層水分流失。生活作息、營養不均衡和使用藥物，也可能造成皮膚乾燥，因為原因非常多元，建議到醫療院所找出原因並進行治療。
皮膚乾燥常見原因
中醫師徐瑋憶表示，冬天皮膚乾燥的原因，包括年齡增長、遺傳、營養不均衡（維生素缺乏）、生活作息（熬夜、喝水不足）、壓力、荷爾蒙變化（男女更年期）等等有關。也與生活習慣有關，例如：冬季乾燥氣候、過熱水溫清潔（大於40度）、過度去角質（磨砂膏）、使用刺激性保養品（酒精、香精、色素）。另外皮膚疾病也會皮膚乾燥，例如：異位性皮膚炎、濕疹、乾癬、接觸性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、汗疱疹結痂。全身性疾病則包括：乾燥症、類澱粉沉積症、糖尿病、肝病、腎臟病、甲狀腺功能異常。其他像是藥物副作用（利尿劑、Ａ酸）等。
中醫觀點看皮膚乾燥成因
徐瑋憶指出，中醫將皮膚乾燥至乾裂的情況稱為「乾裂」或「裂燥」，認為與肝、脾、風濕、風熱、毒邪等因素有關。中醫將皮膚乾燥分為以下四種類型：
血虛風燥：
手掌、手背、指尖、足跟等處的皮膚乾燥，出現條狀或線狀裂紋。這種情況常見於經常摩擦皮膚、接觸寒冷或經常洗手的人，因為風寒傷及陰血所致。治療上可以養血息風潤燥，使用當歸飲子加減方。
血熱風燥：
手肘、膝關節伸側、腰背、臀部的皮膚乾燥，伴有大片融合的紅斑，表面脫屑，皮膚呈暗紅或鮮紅色，有明顯搔癢及疼痛感，容易抓破出血。這種情況常因外受風熱或食用過多辛辣、油炸等刺激性食物引起。治療上可以涼血潤燥，使用消風散加土茯苓加減方。
脾虛濕盛：
手掌心、手背、足部、耳後、乳房下、陰囊、腹股溝等處的皮膚乾燥。初期有紅斑、丘疹、水泡、糜爛滲出物和搔癢感，日久皮膚受損變暗變厚，表面乾燥脫屑。這種情況常因飲食不節制或先天腸胃虛弱，濕熱浸淫皮表引起，在換季或濕氣重時容易加重。治療上可以健脾祛濕止癢，使用健脾除濕湯加五味消毒飲加減方。
濕毒浸淫：
單側或雙側手足的皮膚乾燥搔癢脫屑，同時皮膚紅腫起水泡，皮膚逐漸增厚深裂。這可能與外傷、清潔劑損傷皮膚或急性發炎感染有關。治療上可以清熱除濕，解毒止癢，使用溫清飲或當歸拈痛湯加萆薢滲濕湯加減方。
日常保養有訣竅
針對皮膚乾燥的問題，徐瑋憶提供一些生活中的保養建議：
洗澡水溫勿過高，洗臉水溫以20度左右為宜，洗澡則控制在20至40度之間，時間盡量在20分鐘內完成。
避免過度清潔皮膚，避免使用含酒精、香精等刺激性成分的清潔用品。
做家事清潔時戴上手套，避免手部直接接觸清潔劑。
做好防曬，可使用物理性防曬如撐傘、戴寬簷帽、口罩、穿長袖長褲等，化學性防曬則選擇SPF30至50+的防曬乳，每2小時補擦一次。
使用保濕乳液補水或凡士林鎖水。
選擇透氣的棉麻材質衣物及貼身衣物，勤換衣，避免穿透氣性差的化纖材質。
規律進行有氧運動，促進血液循環至皮膚。
充足飲水。
維持規律作息，舒緩壓力。
避免食用刺激性食物，如油炸、辛辣、高糖分、加工食品等。
戒菸酒。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／徐瑋憶中醫師
其他人也在看
