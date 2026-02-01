冬季低溫與空污是健康殺手呼 吸道疾病齊發 易誤為感冒而輕忽

近日氣溫驟降，小心呼吸道疾病上身；苗栗市大千綜合醫院胸腔內科林孟賢醫師提醒，低溫與空污（PM2.5）是冬季健康的殺手，尤其是長輩與慢性肺病病人，若將嚴重的肺炎或肺結核誤認為普通感冒，恐延誤治療導致住院，甚至生命危險。

林孟賢醫師進一步指出，冬季呼吸道疾病激增主要受三大因素影響：溫差變化劇烈、寒冷乾燥空氣、以及PM2.5空氣污染。這些因素不僅容易引發感冒、流感、肺炎，更可能誘發慢性阻塞性肺疾病(COPD)、氣喘及肺結核等慢性疾病惡化。由於流感病毒會破壞呼吸道的防禦機制，使氣管收縮、纖毛功能下降，病人會出現咳嗽加劇、痰液變濃稠且不易咳出等症狀，對於本身有慢性肺病的病人，更可能導致呼吸困難惡化，大幅提高住院率及死亡風險。

廣告 廣告

林孟賢醫師說明，許多呼吸道疾病初期症狀輕微，容易與一般感冒混淆而被忽略。民眾應認識以下常見疾病特徵：（一）、感冒、流感：咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕、頭痛、發燒。（二）、肺結核：持續咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重下降、食慾不振。（三）、肺炎：咳嗽、發燒、胸痛、呼吸困難。（四）、慢性阻塞性肺疾病(COPD)：持續咳嗽、咳痰、呼吸困難。（五）、氣喘：咳嗽、喘息、胸悶、呼吸困難。

林孟賢醫師強調，若出現超過二至三週久咳不癒、呼吸困難、胸痛、高燒不退等症狀，千萬別輕忽，應盡快就醫檢查，及早診斷治療才能避免病情惡化。同時，也呼籲民眾做好冬季防護措施，包含：注意防寒保暖、按時服藥、外出配戴口罩、空污嚴重時減少外出並使用空氣清淨機、維持良好衛生習慣與規律作息、慢性肺病病人更應定期回診追蹤。