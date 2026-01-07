冬季低溫 心因性休克人數攀升

冬季心因性休克人數攀升！研究顯示，氣溫每下降 1°C，心血管疾病發生率增加一‧二%，死亡率上升一‧六%。三軍總醫院心臟內科主任蔡宗能指出，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險。

隨著冬季到來、氣溫明顯下降，心血管疾病風險也隨之升高。根據台北市衛生局資料顯示，心血管疾病死亡人數集中於十二月至二月，其中又以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。心因性休克常被視為心臟疾病中最危急的狀況之一，不少患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，病程在短時間內急轉直下。

國防部軍醫局長蔡建松表示，心因性休克是最需要「搶時間」的重症之一，醫療團隊的啟動速度往往攸關生死，如何建構能即時反應、長期支持的重症醫療體系將是拯救患者們的一大重點。三軍總醫院心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥表示，三總目前已建置完整 Shock Team，由心臟內科、心臟外科、麻醉科、加護醫療團隊及體外循環技術師等多科別即時整合，採取「同時啟動」機制，加速決策與介入，為患者爭取關鍵治療時間。

「心臟救回來，但若其他器官已經衰竭，仍無法真正康復。」柯宏彥主任指出，三總透過 Shock Team 治療模式，讓許多原本可能錯失治療時機的心因性休克患者得以及時獲救。心臟內科蔡宗能主任也說明，當患者送入急診後，急診醫師會立即啟動流程，通知心臟專科進行診斷與初步治療；若藥物無法穩定病情，便由外科團隊與相關專科同步介入，爭取搶救時效。

在病情穩定後，三軍總醫院進一步整合心臟內外科、呼吸治療師、營養師、藥師及護理團隊，提供中長期照護與持續追蹤，並依患者病況評估是否需要導入長效型左心室輔助器（Left Ventricu-lar Assist Device）或進行心臟移植評估，以維持整體器官功能與後續生活品質。

台灣心臟移植資源仍相當有限，每年僅約六十至八十顆心臟可供移植，卻有超過三百五十名患者等待。柯宏彥主任指出，若患者在等待期間出現腎臟、肝臟等重要器官衰竭，甚至可能因此失去移植資格。對於末期心衰竭或重症心臟病患而言，及早評估長效型左心室輔助器（LVAD）的介入時機，有助於在現行健保條件下維持器官功能與生活品質。隨著台灣邁入超高齡社會，左心室輔助器（LVAD）亦可協助年長患者維持基本生活功能與自主性，減輕家庭照護負擔，對整體社會成本亦具正面效益。

三軍總醫院透過 Shock Team 與跨科整合機制，從急診、急救到中長期治療，建立起完整且高效率的照護流程，不僅成功挽救多位命懸一線的患者，也逐步成為北區重要的心因性休克轉診中心。柯宏彥主任強調，心因性休克的治療關鍵在於「及早辨識、及早介入」，並感謝政府長期投入資源，建構完善的急重症醫療照護網絡，讓重症患者能在關鍵時刻獲得即時支援。

蔡建松局長從公共衛生與政策面呼籲，冬季為心血管事件的高風險時期，政府將持續推動心血管疾病預防與健康促進措施，提醒民眾留意身體警訊，並配合良好生活作息與健康管理。一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應儘速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症發生風險。