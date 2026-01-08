冬季住房優惠！泡湯、親子放電、年節團聚到雙城度假一次滿足

（圖／業者提供）

即將迎接寒假、農曆新年，想好去哪裡玩了嗎？從親子友善的溫泉假期、結合在地文化的年節小旅行，到一次收藏兩座城市的高質感住宿體驗，台灣旅宿市場正以更細膩的方式，回應不同世代、不同生活節奏的旅行想像。

住宿推薦1.捷絲旅宜蘭礁溪館

晶華國際酒店集團旗下「捷絲旅宜蘭礁溪館」，今年冬天首度攜手台灣人氣零食品牌「卡滋爆米花」，推出話題十足的住房專案「冬趣POP控！」。將孩子最愛的爆米花、零食元素，轉化為旅宿體驗的一部分，讓冬季泡湯之旅多了幾分童趣與互動感。

廣告 廣告

捷絲旅礁溪館全館客房皆設有獨立溫泉浴池，讓一家大小能自在享受泡湯時光。此次專案特別規劃多重親子體驗，入住即可獲得限定「POP卡滋玩味禮包」，內含卡滋經典雙口味腰果及爆米花隨手包，還貼心附上彩繪筆，邀請孩子在專屬提袋上自由創作，將零食變成專屬於家庭的旅行紀念。

館內最受歡迎的「玩藝體驗」也同步升級，推出結合卡滋爆米花概念的「洋芋玉米球」手作課程，在活動員引導下，親子一同動手完成香氣四溢的小點心；二樓「傳統遊藝間」更打造期間限定卡滋主題打卡區，上傳指定標籤還能再獲得爆米花隨手包，讓寒假旅程不只暖身，也暖心。「冬趣POP控！」專案即日起至2026年3月30日開放預訂，四人同行一泊一食平均每人每晚5,700元起，平均每人1,425元。

（圖／業者提供）

住宿推薦2.台北凱達大飯店

搶攻春節連假商機，台北凱達大飯店攜手萬華在地老字號「布田食品」，推出期間限定的「凱達迎春・好事花生」住房專案，將傳統年味融入都會旅宿，打造輕鬆卻充滿祝福感的新年小旅行。

活動期間自2026年2月14日至2月21日，精緻雙人房每晚含早餐4,188元起，入住即贈布田花生糖乙盒及價值千元的開運紅包。此外，生肖屬馬的旅客入住享限量升等豪華客房，預訂兩間或連住兩晚再加贈精選紅酒乙瓶，邀請旅人以最輕鬆的步調走進萬華，展開一趟結合祈福走春與在地美食的台北迎春小旅行。

為了營造濃厚年節氣氛，飯店也於大年初一安排「祥獅獻瑞」表演，讓旅客在飯店就能感受熱鬧的新春祝賀。地理位置同樣是一大優勢，從龍山寺走春祈福、剝皮寮歷史街區，到西門町商圈漫遊，都能輕鬆串聯，讓春節假期在傳統與現代之間自由切換。

（圖／業者提供）

盤點2026新年禮盒！臺虎精釀、青鳥旅行、昇恆昌，寓意＆質感一次到位！

住宿推薦3.台北士林萬麗酒店 x 高雄THE AMNIS然一酒店

那麼萬豪旅享家「雙城禮遇・萬點入藏」聯賣住房專案，由台北士林萬麗酒店與高雄THE AMNIS然一酒店聯手推出，旅人只需一次預訂，就能同時收藏北高兩座城市，並獲得最高40,000點萬豪旅享家會員點數，為下一趟旅行提前累積。

台北士林萬麗酒店坐落於士林官邸旁，以「玫瑰與蝴蝶」為設計主軸，在城市核心中保留一抹綠意；而高雄THE AMNIS然一酒店則以海洋與藝術為靈感，描繪港都專屬的靜謐奢華。

專案分為「輕奢雙城收藏」與「尊榮雙城典藏」兩種方案，前者適合喜愛彈性行程的旅人，後者則為重視完整款待與空間質感者打造。聯賣住房專案銷售期間自2026年1月7日起至1月16日止，入住期間則可自2026年1月7日起延續至9月30日。

（圖／業者提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大巨蛋好宿PASS「精品系」三家指標性旅宿推薦 展演票根還有專屬禮遇

全臺最美山林燈節！台南龍崎《空山祭》聖誕節登場，沉浸式冬夜旅程、6大亮點一次看！

老屋再生的新篇章！台中「富興工廠1962」沉浸式生活提案，用五感探索未來日常