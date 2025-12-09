冬季健走開跑 花蓮市長邀大小朋友週末山海漫步走

花蓮市公所將於十二月十三日下午二點在太平洋北濱公園陽光廣場舉辦「二○二五冬季愛花蓮．山海漫步走」活動，邀請全家大小、親朋好友一起漫步山海之間，以健康迎接活力的未來（見圖）。

花蓮市長魏嘉彥表示，健走是一項簡單、安全又有效的運動，不僅能促進血液循環、強化下肢肌力，更能舒緩壓力、培養良好的生活習慣，適合各年齡層參與。市公所每年舉辦健走活動，就是希望鼓勵民眾走出戶外，透過運動結交朋友、交流感情，也讓「健康花蓮、活力城市」的理念更深入人心。

此次健走全程約五公里，從太平洋北濱公園出發，經北濱曙光橋、兩潭自行車道折返，沿途海風吹拂、景色宜人，是冬季最放鬆的健康之旅。活動現場將安排暖身操、精彩表演與健康宣導攤位，參加民眾可現場於健走途中領取摸彩券，豐富好禮包含家電、3C用品及生活實用獎項，人人都有機會中獎。

活動免報名、免費參加，民眾只要當天下午至現場集合即可。魏市長也熱情邀請市民朋友穿著輕便服裝、攜帶水壺及帽子，一起用雙腳體驗花蓮最美的山海線，一起用腳步愛花蓮，用笑容迎冬陽。