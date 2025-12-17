冬季光影「鯊到基隆」 打卡抽大獎

文觀局啟動冬季光影盛會第二波亮點。（文觀局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

繼十一月「光耀基隆‧點亮港灣」點燈儀式於海洋廣場十六公尺高耶誕樹後，冬季光影盛會第二波亮點啟動，規劃延伸至飛鳶廣場與田寮河沿線，透過多元光環境設計與互動，為港都夜色注入節慶能量。

文觀局表示，此次亮點規劃在飛鳶廣場增設互動拍照框；金雞橋至美猴橋河畔行道樹則結合基隆城市元素進行光影投射，以「多元族群」及「浪漫基隆雨」為主題，將河岸轉化為流動的光影畫廊。海洋廣場地面同步投射西班牙花磚紋樣與城市品牌視覺，串聯航運歷史、海洋文化與城市記憶，形塑富含故事性的光影敘事空間。

廣告 廣告

「鯊到基隆」專屬 LINE 貼圖也正式上架。（基隆市文化觀光局提供）

文觀局同步推出「鯊」到基隆聖誕驚喜打卡，邀遊客拍攝海洋廣場光照片，上傳社群平台並完成指定打卡與留言，即有機會獲得Apple Watch SE第三代一名、飛利浦氣炸鍋，及家樂福五百元禮券等。「鯊到基隆」專屬ＬＩＮＥ貼圖也正式上架。