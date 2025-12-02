冬季光海現！八里行政中心化身聖誕村 幸福光園民眾湧入拍照打卡

記者莊淇鈞／新北報導

2025八里聖誕今天傍晚幸福點燈，巨型耶誕帽燈飾現身，教會獻唱聖歌，民眾熱情參與。（圖／公所提供）

新北市「八里聖誕幸福光園」在今天（2日）下午5時許，在八里區行政大樓前正式點燈，為今年冬季揭開最浪漫的序幕。活動現場巨型聖誕帽主燈、降落八里的聖誕老公公、大型雪橇、麋鹿與小精靈以及「八里三珍」等亮點造景，吸引親子、情侶與遊客們到場拍照錄影，紛紛搶著打卡秀美景，教會獻唱獻唱聖歌，廣場四周洋溢著濃濃的聖誕氛圍，即日起將展到明年（2026年）1月15日。

聖誕老公公架著麋鹿雪橇，夜間亮起特別有聖誕氛圍。（圖／公所提供）

今日活動邀請市議員、各里里長與地方貴賓共同到場，並由台灣基督長老教會八里教會獻唱溫馨聖歌，清亮歌聲搭配華麗燈光，讓現場民眾報以熱烈掌聲。聖誕老公公登場發送糖果時，更引來大批親子排隊，孩子臉上滿滿期待與喜悅。當日限量30份的粉專按讚小禮品也迅速被索取一空，顯見民眾參與踴躍。

當地立委、議員及里長們熱情參與。（圖／公所提供）

八里區長林銚傑表示，八里聖誕燈飾已成為冬季指標活動，今年特別結合在地文化及宗教團體，希望帶給市民一個能停下腳步、感受幸福的溫暖夜晚。他也感謝社區、教會與地方團隊的參與，讓八里在寒冬中更加溫暖。

八里區長林銚傑主持2025八里聖誕幸福光園點燈儀式。（圖／公所提供）

八里公所指出，行政園區自12月1日起至115年1月15日，每日17:00至22:00亮燈，巨型聖誕帽主燈、降落八里的聖誕老公公、大型雪橇、麋鹿與小精靈等亮點造景吸引民眾駐足拍照。其中最受歡迎的是以八里在地特色打造的「八里三珍」Q版花燈（文旦、柑橘、黃金筍），成為親子與情侶必訪的打卡景點。參與的民眾興奮地表示，今年燈區搭配即將到來的淡江大橋冬季煙火，更有「煙火＋花燈」的雙重浪漫，讓八里夜景更添璀璨。

媽媽帶著小朋友來參加點燈盛典。（圖／公所提供）

八里公所表示，燈區全面採用節能 LED，由專業團隊打造光環境設計，行政中心前廣場布置雪花光影、燈條與立體裝置，白天與夜間呈現截然不同的景象。誠摯邀請市民把握展期，攜家帶眷前來欣賞燈海，並在幸福光影中迎向美好的 2026年。

此外，公所也將於12月5日至12月14日在「新北市八里區公所、幸福八里」粉絲專頁同步舉辦耶誕活動答題抽好禮活動，精美好禮等著您，歡迎市民踴躍參加！

