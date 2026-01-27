冬季冰風暴 美迎12年最低均溫-12.3℃

強烈的冬季風暴，為美國大片地區帶來暴風雪的惡劣氣候。CNN報導，全美有 超過2億人，處於"嚴寒預警"的情況，美國本土更將迎來，自2014年1月以來，最低的平均氣溫，冷到只剩攝氏零下12.3度。此外，根據美國媒體USA Today的最新報導，截至美東時間26號晚間，席捲全美的冬季暴雪，已造成至少34人喪生，並有超過54萬戶仍未復電，無法供暖。

停機坪上一陣陣風吹雪，強烈冬季風暴席捲美國各州，根據USA Today報導，截至26號晚間，全美至少已有34人不幸喪生，基礎設施也嚴重受損，導致目前仍有近55萬戶無電可用，已有 25位州長宣布，進入"緊急狀態"，部分地區甚至已調度國民兵協助救災。

賓州州長 夏皮洛：「幾乎每個地方都受到暴風雪影響，我們最憂心的是斷電問題，因為大雪的重量會壓垮電纜線，電力公司真的非常努力復電，以幫助民眾 恢復正常生活。」

美國正經歷本季以來最強烈的冰風暴，導致許多學校關閉，企業也通知員工不要出門，改為WORKING FROM HOME。

民眾 布萊特：「我今天(1/25)早上起來，想說去買個貝果，紐約貝果，你知道我們紐約人已經夠嗆了，但這場暴雪實在太瘋狂了，我幾乎什麼都看不見，我甚至在想，可能得帶個護目鏡什麼的。」

暴風雪肆虐全美三分之二地區，根據CNN報導，全美有超過2億人，處於"嚴寒預警" 的狀態。美國本土更迎來，自2014年1月以來，最低的平均氣溫，冷到 只剩攝氏零下12.3度。倒臥街頭霜雪的街友，更是性命堪憂。

善心人士 杜瓦爾：「再撐一下，我馬上回來接你。」

用自己購買的老古董消防車，載送無家可歸者到安全地區，暖男展現的善心行動，讓街友身暖、心也暖。

