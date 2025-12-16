冬季出國玩雪趣！「冰爪」放隨身行李違規 恐遭丟棄

桃園市 / 綜合報導

冬天來了，不少民眾特別飛出國玩雪，很多人會選擇購買冰爪鞋套，減少滑倒風險。不過您知道「冰爪」其實不能放在隨身行李嗎？桃園機場航警近期查獲多起遊客攜帶「冰爪鞋套」的案件，因為鞋套上的尖刺可能會造成飛安疑慮，只能全部沒收丟棄。

享受雪季出國遊玩，就擔心在冰上滑倒摔傷，冰爪是大家飛往雪國的好朋友，不過卻有人，只能含淚將它們留在台灣，大量冰爪鞋套擺上桌，桃園航警近期可是丟了不少，因為上面尖銳的冰爪，可能造成飛安隱患，出國民眾說：「(冰爪鞋套)不太像能當凶器的東西。」出國民眾VS.記者說：「我們有買(冰爪鞋套)，(但是有託運嗎)，沒有，不太知道這個(不能放手提行李)，不太會買啦，我覺得應該看年紀，年輕人應該都不太會買。」

民眾揹著行李即將出國，卻對冰爪該放進哪個行李霧沙沙，航空警察局安全檢查大隊第一隊分隊長林應守說：「冰爪係屬危安物品，必須放置託運行李內，不可手提上機。」其實市面上的雪鞋，大多鞋底都配有冰爪，如果想穿習慣的登山鞋，只要裝上冰爪鞋套，也大丈夫。

戶外用品店店員說：「當你遇到冰面的時候，只靠鞋子本身的深齒痕，有時候其實是不太夠的，即使你有內置式的冰爪，我們也會建議說，你可以隨身攜帶一個簡易式的冰爪。」但不論是哪一種，只要放進隨身行李，就只能跟它說掰掰。

戶外用品店店員說：「我們都會跟客人說，請他建議就是跟著託運行李。」冬天玩雪全副武裝，該怎麼帶出國千萬要注意，否則還沒出關就痛失裝備，可就虧大了。

