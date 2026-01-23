冬季別靠吃油炸保暖！燉、煮、蒸、燴才能穩定代謝助消化

燉、煮、蒸、燴四種烹調方式最適合冬天！重症醫師黃軒強調「吃得暖，不一定要吃得油」，這些烹調法不僅能保留營養素，對心血管與腸胃健康也更友善。

燉、煮、蒸、燴的共同特點是溫度相對可控、沒有高溫直火或反覆油炸。（圖／Photo AC）

黃軒在社群平台說明，燉、煮、蒸、燴的共同特點是溫度相對可控、沒有高溫直火或反覆油炸。他指出高溫快炒、油炸容易讓維他命B群、維他命C、多酚、類黃酮等營養素快速分解或氧化，而濕熱烹調能明顯降低這種損失。

在油脂使用方面，黃軒表示冬天很多人會不自覺吃重一點，但燉、煮、蒸本身就不需要大量油脂，能減少反式脂肪、氧化油脂攝入，降低血脂、血壓與胰島素負擔，對中老年人、三高族群特別重要。

油炸容易讓維他命B群、維他命C、多酚、類黃酮等營養素快速分解或氧化。（圖／Photo AC）

黃軒進一步說明，長時間、低到中溫的濕熱烹調會讓肉類蛋白變性更均勻、結締組織軟化，比較不會硬撐腸胃，對冬天腸胃蠕動偏慢的人更友善。他指出這也是為什麼很多人冬天吃燉菜比吃炸物不脹氣。

關於溫熱食物的好處，黃軒表示冬季人體會本能性追求溫熱，溫熱食物能促進胃排空與血流，湯汁型料理有助於增加飽足感，比起炸物更不容易過量攝取熱量。

溫熱食物能促進胃排空與血流，且湯汁型料理有助於增加飽足感。（圖／Photo AC）

黃軒詳細介紹四種烹調方式。「燉煮」適合帶骨肉、豆類、根莖類，蛋白質好消化且膠原軟化；「煮」適合蔬菜、湯品、全穀類，維生素破壞較少；「蒸」適合魚、蛋、青菜，幾乎不產生油脂氧化；「燴」適合肉加蔬菜一起煮，食材風味融合且用油量可控。

黃軒提醒，冬天應少用油炸、高溫快炒、重鹽重醬重辣的烹調方式，因為這些方式暖的是嘴不是身體，反而增加血壓、血脂與腸胃負擔。他總結，冬天真正的保暖來自穩定代謝與好消化，選擇燉煮蒸燴是因為更符合人體在寒冷環境下的代謝與消化需求。

