冬季前軍援潮! 歐盟破例動用1.4億歐元烏重建基金 德、法、西同步大送武器

烏軍砲轟俄軍在紅軍城周邊的陣地。 圖 : 翻攝自藍星筆記

[Newtalk新聞] 歐洲對烏克蘭的軍事與產業扶持正加速邁入新階段，多個歐洲與北約成員國近來同步宣布對烏克蘭的軍購、基金開放與新式武器供應計畫，形成一股由歐洲主導的「冬季前軍援潮」，並強化烏軍入冬後的作戰能力。

據 X 帳號「MilitaryNewsUA」的消息透露，歐盟首度同意動用「烏克蘭重建基金」中的 1.4 億歐元，直接投入軍民兩用科技，包括無人機、導航系統、航太科技與冶金等領域。這筆基金原本以民用為主，如今突破使用限制，引起各界矚目。

SAMP/T 防空飛彈系統。 圖：翻攝自 X

「MilitaryNewsUA」同時引述《國家報》報導指出，西班牙將透過 PURL 計畫向美國購買 10 億歐元武器提供烏克蘭，並同步採購發電設備，希望在俄軍冬季攻擊能源設施之前強化民生韌性。

帳號「the dead district」則披露，法國最新型 SAMP/T 「愛國者」防空系統的增強版將「先給烏克蘭、再給法國本土」，讓外界感受到巴黎強化烏軍防空網的急迫性。該帳號同時指出，俄軍也已開始測試搭載一次性火箭的輕型無人火焰噴射系統。

NRTK「Kuryer」 無人履帶平台，底盤上有搭載一次性火箭武裝模組。 圖：翻攝自 X

「the dead district」也公開德國的軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）新的供貨內容，將提供更多 Skyranger 35 防空系統，並安裝在 Leopard-1 坦克底盤上。以上軍備將在羅馬進行整合。據消息，資金來源是某一個歐盟會員國使用「凍結俄羅斯資產」的所得來支付，被笑稱「把俄國的錢變成烏克蘭的盾」。

「MilitaryNewsUA」也發布另一則消息，證實德國 ARX Robotics 已接獲大量訂單，將供應 GEREON 地面機器人系統，以進一步提高烏軍自動化作戰能力。

多個歐洲與北約成員國近來同步宣布對烏克蘭的軍購、基金開放與新式武器供應計畫。 圖：翻攝自 X

金融援助方面，X 帳號「NSTRIKE」報導引述《彭博社》報導，歐盟正在準備一筆高達 900 億歐元的備用方案，以防使用俄羅斯凍結資產的提案受阻。歐盟正在評估三種可能路線：由會員國直接提供補助、成立 EU 級聯合貸款工具或將俄羅斯凍結資產作為貸款抵押品，以避免烏克蘭在 2025 年出現財政斷崖。

