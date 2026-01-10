冬季厚衣能遮狐臭？ 錯！醫曝「如裹保鮮膜、異味更加厚重」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

一到冬天，氣溫降低、汗量變少，加上穿著厚重大衣就能遮掩「狐臭」異味？觀念大錯特錯！奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師詹易儒表示，狐臭不是靠衣物就能掩蓋，反而因為長時間被厚重的大衣、毛衣、內搭層層包住，就像幫腋下蓋了一層「保鮮膜」，空氣不流通，異味更容易加厚重。

奇美醫院就收治一名26歲女性，青春期開始便被腋下異味所困擾，每到天氣炎熱或運動流汗時，味道變得特別明顯，甚至會刻意與朋友保持距離，也曾因衣物出現汗漬而感到難為情，雖嘗試過各種偏方與止汗劑，但效果有限，有時還導致腋下皮膚反覆紅腫，更加煩惱，就醫評估後確認是典型腋下狐臭。

詹易儒表示，狐臭的真正成因源於大汗腺（頂漿腺）的分泌物，經接觸皮膚表面的細菌分解後而產生的特殊氣味，因此治療的核心在於「減少大汗腺的功能或數量」。目前主流改善方式包括：手術、清新微波熱能止汗術及肉毒桿菌素注射。

詹易儒說，針對中度至重度狐臭，手術仍是效果明顯且持久的選擇。傳統做法是在腋下開一個切口將大汗腺移除，大幅降低異味來源。現在則可用螺旋刮刀輔助，切口小，恢復期縮短。多數病人非常滿意其效果，但因屬侵入式治療，術後仍須接受短暫的腫脹、瘀青或疤痕的風險，較適合能接受恢復期、長效改善的病人。

清新微波熱能止汗術則是近年來相當受年輕族群青睞的治療方式。詹易儒指出，利用微波能量將腋下汗腺加熱破壞，不需要開刀，也不會留下明顯傷口。多數病人在治療後即可正常生活，僅有局部腫脹與暫時麻木感，對於希望改善氣味但不想停工、害怕術後照護的人，是非常理想的選擇。雖然屬非侵入式，但有些重度病人可能需要1到2次療程才能達到理想效果，醫師會依照嚴重度與組織狀況進行安排。

詹易儒表示，肉毒桿菌素常被以為只能用於瘦小臉、除皺，其實也能用於改善狐臭，它主要透過暫時抑制小汗腺分泌，達到減汗效果，特別適用於「汗味較淡、以汗量造成異味」的輕度病人。肉毒治療幾乎沒有恢復期，但效果僅約維持4至6個月，需要定期補打才能維持改善，因此比較適合，輕度狐臭、重要場合前的短期需求（如婚禮、拍攝、口試）、想先「試試看治療效果」的病人、或是不適合手術或未準備接受侵入式療程者；對於中重度狐臭病人，則較不適合作為唯一治療，但可作為「改善汗量」的輔助手段。

治療沒有標準答案！詹易儒強調，狐臭雖然不是疾病，卻常深深影響病人的人際互動與自我形象。無論是手術、微波清新熱能止汗術或肉毒桿菌素注射治療，各有優勢與適用對象，應與醫師仔細討論，根據自身的症狀嚴重度、生活型態、對恢復期的接受度與對效果持續性的期待，量身打造最適合的治療計畫。

