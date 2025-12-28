冬季古典歌舞饗宴 溫暖桃園榮家長輩

冬陽暖心、樂聲相伴。本月桃園市社區大學由賀麗芳老師帶領「玩樂二胡班」、「快樂拉二胡」及「玩樂古典鋼琴班」，並結合廬山園社大同學一同前來桃園榮家，舉辦「冬季古典歌舞饗宴」，以多元豐富的節目，陪伴長輩度過愜意又充滿笑容的午後時光。

桃園榮家表示，感謝賀麗芳老師及社大師生寒冬送暖，用藝術陪伴長輩不只是觀賞，更能動起來、玩起來，讓生活充滿創意與能量。本家將持續深化與在地團體合作，豐富長輩身心靈生活，讓每一天都活力滿滿、笑容滿分。