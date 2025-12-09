冬季吃火鍋注意！北市多家老店食材被驗違規

【記者張綵茜／台北報導】寒冬吃火鍋是許多人的好選擇，但台北市衛生局今（9日）公布火鍋料專案抽驗結果，其中青江菜、香菜被驗出農藥超標，花生粉檢出黃麴毒素，豆腐類產品則驗出防腐劑苯甲酸，共有6件不符規定，不合格率達10%。

台北市衛生局表示，火鍋料專案抽驗計畫的抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等，本次共計抽驗60件，其中6件品質不符規定，不合格率10%。

衛生局說明，抽驗的產品包括15件高風險蔬菜、10件火鍋料加工製品、15件豆製品、5件肉品、5件羊肉、5件水產品及5件花生粉（醬），檢驗發現鍋爸鴛鴦鍋西門店和辛殿麻辣鍋信義店的青江菜，以及鼎楓寶島火鍋信義ATT店的香菜農藥殘留超標。

另外，根據衛生局的名單顯示，雅香自助火鍋城的花生粉、天母尚井日式涮涮鍋的花生檢出黃麴毒素，還有富樂台式涮涮鍋的豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸。

針對不符規定的產品，衛生局已要求販售地點業者立即下架，不得販售，經追查違規產品來源屬外縣市，則移請所轄衛生局依權責辦理；若來源屬台北市業者，將依法處辦。

香菜被驗出農藥殘留超標，列為不合格品項。台北市衛生局提供

衛生局強調，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，違反食安法第15條第1項，可依同法第44條第1項第2款規定處6萬-2億元罰鍰；不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，違反食安法第18條第1項，可依同法第47條第1項第9款規定處3萬-300萬罰鍰；不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」者，違反食安法第17條，經命限期改正屆期不改正，可依同法第48條第1項第8款規定處3萬-300萬元罰鍰。

衛生局提醒，民眾宜優先選購當季蔬果，於食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2-3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式可減少及降低農藥殘留。

豆腐產品被驗出防腐劑苯甲酸，不符食品添加物規定。台北市衛生局提供

