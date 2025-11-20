冬季名產大危機！牡蠣殼全空了 廣島養殖戶：從沒見過這種災情

廣島縣沿岸發生牡蠣大量死亡災情，造成產量跌崩。（示意圖，取自Pexels）

日本廣島縣沿岸近日爆發前所未見的牡蠣大量死亡災情，多名業者通報死亡率高達9成，漁場拉起的牡蠣殼紛紛張開卻毫無肉質，產量瞬間崩跌。廣島縣知事湯崎英彥坦言，現況「已達災害等級」，而災情更已擴散至瀨戶內海的愛媛、香川、兵庫等地，讓日本冬季代表性水產產業陷入危機。

死亡率為何暴增？海水高溫與鹽分飆升是關鍵嗎？

廣島縣是日本牡蠣最大產地，但今年秋季收成以來，吳市、廣島縣中部等漁場陸續出現異常。業者回憶，往年100根牡蠣鐵絲能收成超過200公斤去殼牡蠣，今年卻只剩30公斤左右，且倖存牡蠣多半變成茶褐色、失去販賣價值。部分養殖者更透露，不只今年要收成的牡蠣全滅，明年預計採收的牡蠣也已有8至9成死亡，衝擊極其嚴重。

廣島縣水產海洋技術中心分析，今年夏季異常酷熱讓海水長時間維持高溫，加上降雨稀少、鹽分濃度升高，使牡蠣無法承受劇烈環境變化，出現生理障礙而大量死亡。水產廳彙整10個縣市的調查後也發現，瀨戶內海多處同樣面臨高水溫、餌料不足與海水含氧量偏低等問題，造成死亡率從往年的3至5成翻倍至8至9成。

全日本牡蠣產業面臨空前危機？

在災情擴散之際，日本農林水產大臣鈴木憲和19日前往東廣島市視察，親自拿起死亡牡蠣殼聽取匯報，直言現場「十分嚴峻」。他承諾將與地方自治體合作，加速查明原因並盤點可運用的支援制度，協助養殖業者度過困境。

湯崎英彥則強調，「說到廣島就想到牡蠣」的品牌價值不能崩解，縣府正評估金融支援與新型養殖技術補助，希望面對急遽變化的海洋環境，為產業找出新的生存方式。

