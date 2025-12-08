冬季呼吸道拉警報！亞東醫院肺功能免費檢測

好醫師新聞網記者邊建元／新北報導

圖：50歲以上且有菸害暴露、易喘或常咳痰等症狀者，應儘早接受肺功能檢測，以免病情持續惡化／亞東醫院提供

隨著氣溫轉涼，你的肺也該準備換季了。冬天一到，不少人會出現胸悶、咳嗽、走路易喘等症狀，這些小信號可能是慢性阻塞性肺疾病（COPD，俗稱肺阻塞）或氣喘的警訊。為協助民眾掌握肺部健康，亞東醫院於12月8日至12日舉辦「肺功能×氣喘健康週」。活動提供免費肺功能檢測、氣喘風險評估、專家講座與互動衛教展，讓民眾在冬季也能安心呼吸、守護肺健康。

咳、痰、喘不是小事 40歲以上務必提高警覺

很多人以為咳嗽、痰多只是感冒或年紀大，但其實可能是肺阻塞的初期訊號。亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師指出，肺阻塞在全球十大死因中名列前三，卻是最容易被忽略的慢性疾病之一。患者常因長期吸菸、油煙或粉塵暴露，逐漸出現呼吸困難，但多半拖到活動力明顯下降才就醫。

一名65歲男性長期咳嗽、痰多，但但以為只是「老毛病」，直到走路喘、爬樓梯常氣喘才就醫，檢查發現肺阻塞已進入中度階段。經過早期介入治療與肺功能復健後，生活品質明顯改善，也避免病情惡化。鄭醫師說明，肺阻塞不只是「肺部問題」，會逐漸影響全身，包括肌力下降、疲倦及心血管共病等。早期發現、及時介入，可大幅改善生活品質。

氣喘也會被忽略 冬天更易誘發發作

除了肺阻塞，冬季也是氣喘急性惡化的高峰。內科部副主任暨胸腔內科王秉槐醫師說明，氣喘不只有小孩會有，也不是只有發作時才需要治療。天冷、空汙、病毒感染，都可能引起氣管收縮，導致胸悶、咳嗽、呼吸急促。

王秉槐副主任分享，一名 42 歲女性過去僅在季節交替時偶爾咳嗽，未曾就醫。去年冬天因感冒加上寒流來襲，出現嚴重胸悶與呼吸困難，送醫後確診為氣喘急性發作。經規律用藥與生活調整後，患者冬季活動耐受度大幅提升，再也不會因小感冒就喘得上氣不接下氣。王秉槐副主任提醒，只要常出現夜咳、活動後喘或季節交替就容易咳嗽的民眾，都應盡早評估氣喘風險。氣喘越早控制，氣管發炎與肺功能損害也能越早改善。

肺功能檢測x氣喘評估 找出隱形呼吸危機

亞東醫院舉辦「肺功能 × 氣喘健康週」，提供多項免費服務，協助民眾快速掌握呼吸健康。活動期間將推出肺功能快篩（12/8-12/9，包含 PUMA 肺阻塞風險問卷與肺功能檢測，建議50歲以上、吸菸或二手菸暴露、常咳嗽或走路容易喘的民眾參加）、氣喘風險評估（12/11，提供症狀評估與健康諮詢）、戒菸與肺癌篩檢宣導，以及互動衛教展，透過圖文、問答與線上抽獎，讓大家更輕鬆獲得肺部健康知識。