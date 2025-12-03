冬季嚴防一氧化碳中毒 南消明年將推補助計畫

南市府消防局自十二月起至隔年二月辦理一系列宣導活動，提醒市民留意一氧化碳中毒危機，明年也將補助熱水器遷移或更換。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

每年冬季氣溫驟降，忽略通風可能導致一氧化碳危及生命。南市府消防局也將自十二月起至隔年二月辦理一系列宣導活動，提醒市民留意一氧化碳中毒危機。南市義消婦女中隊第二分隊也發表原創古裝話劇，擴大宣導效果，也提醒市民勿忽視一氧化碳威脅、守護居家安全。

據內政部消防署統計，一０九至一一四年間，全國共發生一二三起一氧化碳中毒事件，總計導致十六人死亡、三二四人送醫。今年截至十一月份，已發生廿一件中毒事故，致五人死亡、五十四人送醫，一氧化碳對居家安全的危害不可不慎。

南市消防局三日在中信金融管理學院哈利波特講堂辦理防範一氧化碳中毒宣導記者會，義消婦女中隊第二分隊現場演出原創話劇—《無形鬼氣莫輕心》，以生動詼諧方式演繹村民冬日取暖不慎引發中毒的情境，提醒市民「勿關窗取暖」、「保持通風、使用合格熱水器」防範一氧化碳中毒。現場南市府也表揚「114年宣導防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」十二件優選作品，這些匠心藝作代表台南參加全國比賽，也囊括二優等、四佳作及網路人氣獎佳績。

市長黃偉哲提醒，冬季是一氧化碳中毒高峰，如使用燃氣熱水器時務必開窗保持通風，若出現頭暈、噁心等症狀，應立即撥打一一九求助。消防局長李明●（上山下夆）強調，明年元月一日起至同年二二八，消防局將推動「熱水器遷移或更換補助計畫」，每戶最高補助三千元，低收入戶最高補助一萬兩千元。也提醒市民主動檢查家中熱水器設置環境，確保居家安全。補助名額有限，有需求的民眾可撥打一一九或洽當地消防分隊。